Oscar Green Campania: vincono tre aziende salernitane

La provincia di Salerno brilla con tre vincitori all’Oscar Green Campania, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura.

I riconoscimenti

Per la categoria “L’impresa che cresce” vince la OP Altamura di Pontecagnano, con il giovane vicepresidente Fabio che porta avanti con successo l’innovazione nell’azienda familiare. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per il nuovo progetto “Polvere di Natura”, dedicato alla commercializzazione delle polveri ad essiccazione naturale di baby leaf, una delle novità 2024 presentate da Altamura OP.

Premiate anche le tecniche innovative di packaging di Gianluca Cafaro dell’azienda agricola Fratelli Cafaro 1989 di Eboli, primo nella categoria “Impresa Digitale e Sostenibile”: grazie all’intuizione di Gianluca, laureato in disegno industriale, l’azienda ha creato il packaging Eco leaf, interamente riciclabile, capace di ridurre significativamente l’impatto ambientale della filiera.

Infine, nelle categoria “E’ ancora Oscar Green”, riservata alle aziende che in passato si sono messe in evidenza proprio in questo concorso, ha vinto Rosa Ferro di Ottati con i suoi preziosi fogli alla carta d’aglio senza l’aggiunta di componenti chimici e senza lasciare un solo grammo di scarto che non chiuda il ciclo di produzione.

“Oscar Green è un bel banco di prova e una vetrina importante per i nostri giovani – sottolinea il presidente di Coldiretti Salerno e Campania Ettore Bellelli – i tre vincitori salernitani dimostrano che il percorso intrapreso nella nostra provincia è vincente, e forte è il connubio tra innovazione e tradizione. Un plauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato perché portano avanti idee innovative e hanno scelto di investire il proprio futuro e talento in agricoltura; realtà diverse tra loro ma accomunate dall’idea di voler realizzare un modello di agricoltura sostenibile, attrattiva, capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale”.

La premiazione si è tenuta nella Sala Ostrichina del Complesso Borbonico del Fusaro a Bacoli.