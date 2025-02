Orrore a Polla, colonia di gatti decimata: si pensa all’avvelenamento

Ancora casi di avvelenamenti di gatti a Polla, paese in cui sono diverse le colonie feline accudite da volontari del posto.

I casi precedenti

Nelle scorse ore una colonia di circa 15 gatti nei pressi del cimitero comunale è stata praticamente decimata: sono rimasti solo 5 gatti ed il resto è stato molto probabilmente avvelenato. Non si tratta del primo caso di avvelenamento di gatti da parte di ignoti. I volontari che si prendono cura dei felini sono indignati e chiedono l’intervento del Comune e della autorità preposte per arginare a questo fenomeno sinonimo di cattiveria umana.

Chiesto l’intervento dell’Asl

Un’amara scoperta fatta nella giornata di ieri, nei terreni adiacenti il cimitero comunale di Polla, proprio nella Giornata Mondiale del gatto. Ed in effetti la prima risposta a questa emergenza è arrivata dal Comandante della Polizia Municipale di Polla, Andrea Santoro che in merito al presunto avvelenamento dei gatti, nei pressi dell’ingresso Sud del Cimitero di Polla ha inviato una nota al servizio veterinario dell’Asl di Salerno con la quale si chiede di “prelevare la carcassa e procedere ad esame autoptico per appurare eventuale avvelenamento” dopo gli episodi di altri gatti rinvenuti deceduti con chiari sintomi di avvelenamento.