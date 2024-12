Orrore a Cava, getta cagnolini nel fiume gelido: denunciato 70enne

Lancia due cuccioli di cane in un torrente e scappa via. Ma un passante vede la scena, si getta in acqua e riesce a salvarne uno. È un triste episodio quello avvenuto alcuni giorni fa a Cava de’ Tirreni e raccontato, via social, dai volontari del canile della città metelliana. Una storia che ha, in poco tempo, fatto il giro del web, scatenando l’ira di tantissime persone, che chiedono giustizia e severe punizioni per chi maltratta gli animali.

L’episodio

Su quanto accaduto è intervenuto il Nucleo Polizia Ambientale dei Caschi Bianchi metelliani, dopo esser stato contattato dalla Responsabile del Canile Municipale. L’episodio è avvenuto nelle prime ore di mercoledì 18 dicembre, quando, su uno dei ponti pedonali che collegano le due sponde del torrente Cavaiola, all’altezza di San Giuseppe al Pozzo, un uomo è stato visto scaraventare in acqua due cuccioli di cane. Il testimone dell’accaduto, un 45enne abitante della zona, vedendo la terribile scena non ha esitato un momento a gettarsi nelle gelide acque del torrente per salvare i due cuccioli. Purtroppo, pur recuperandoli entrambi, uno dei due era già deceduto nonostante i tentativi di rianimazione.

L’autore del gesto

Il personale della Pattuglia Ambiente ha quindi attivato le indagini del caso per rintracciare l’autore dell’episodio, individuato poi in un 70enne del posto, proprietario di un fondo agricolo che costeggia la Cavaiola che, messo alle strette, ha ammesso il brutto episodio, consegnando poi al personale la madre del cucciolo sopravvissuto affinché potesse allattarlo presso il canile municipale dove sono entrambi ospitati provvisoriamente. Il 70enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Nel frattempo, il personale del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale ha provveduto anche all’adozione del cucciolo di Breton Setter ad una persona che si è resa disponibile non appena sarà svezzato.

L’intervento di Salvini

Anche il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, ha commentato, via social, l’episodio: “Ma come si fa…? Applausi al grande cuore del passante che ha salvato i due cagnolini, e ora pena senza sconti a quel maledetto. Conto che la proposta – già approvata alla Camera e voluta anche dalla Lega – per inasprire le pene a chi maltratta e uccide gli amici a quattro zampe diventi presto legge”, si legge in un post sulla pagina ufficiale del ministro Salvini.