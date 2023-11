“Orribile la colata di asfalto sul Corso di Salerno”, la denuncia della Consigliera comunale Claudia Pecoraro (M5S)

“Dopo l’annuncio, atteso da anni, del rifacimento della pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele, l’avvio dei lavori e le promesse di completamento in tempo per il periodo natalizio e la manifestazione Luci d’Artista. Nonostante gli annunci e le scuse per i ritardi, l’amministrazione si è resa colpevole di una gestione inadeguata della situazione. Dopo aver pensato addirittura di sospendere i lavori durante le festività natalizie, chiudendo al traffico pedonale il tratto interessato, è stata presa una decisione che denota l’assoluta mancanza di competenza amministrativa: la colata di bitume sul Corso. Il cuore cittadino di Salerno, la storica via, progettata a fine Ottocento, è ora deturpata da una orrenda colata di bitume nera, pesante, inguardabile, indecorosa ed indecente. La maggiore spesa, l’aumento dei tempi di cantiere e la vandalizzazione dell’opera storica, sono solo i primi rilievi di questa decisione affrettata”.

La denuncia

A dirlo in una nota congiunta sono la Consigliera comunale Claudia Pecoraro, la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Salerno Virginia Villanie il referente del Gruppo territoriale del Movimento 5 stelle Salerno Arturo Cosenza.

“È necessaria una seria riflessione sulla totale incompetenza progettuale, valutativa, burocratica e amministrativa di questa Giunta e di questo Consiglio comunale. Ogni giorno dimostrano di non avere un piano chiaro e di tenere la cittadinanza in ostaggio, costretta a pagare tasse e ingoiare amarezza. Salerno merita rispetto e decoro.

“Una decisione senza rispetto”

Aggiungiamo inoltre che non hanno avuto alcun rispetto per il verde pubblico, avendo coperto con l’asfalto la base di alcuni alberi. È ora che l’amministrazione agisca con responsabilità e attenzione, ascoltando le legittime preoccupazioni della cittadinanza e intervenendo immediatamente per correggere questa situazione vergognosa” -concludono-.