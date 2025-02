Oroscopo Paolo Fox 8 Febbraio: Sagittario, siete in attesa di una promozione. Leoncini, Venere favorisce incontri speciali

L’8 febbraio 2025 si prospetta una giornata ricca di opportunità e sfide per tutti i segni zodiacali. Ecco le previsioni di Paolo Fox per ciascun segno:

Ariete: In ambito lavorativo, potrebbero emergere soddisfazioni dopo un gennaio complicato. Nonostante alcune giornate stressanti, le situazioni si stanno chiarendo. In amore, le stelle sono a vostro favore, favorendo incontri promettenti e rafforzando le relazioni esistenti.

Toro: Le stelle sono favorevoli sul fronte lavorativo, specialmente dopo il 18 febbraio. Giove sostiene le finanze, anche se non ci saranno guadagni enormi. In amore, Venere rimane attiva, rendendo questo periodo ideale per nuovi inizi e incontri passionali.

Gemelli: Febbraio porta una ripresa con opportunità in arrivo. È il momento giusto per avanzare richieste e chiarire questioni in sospeso. In amore, le relazioni in crisi possono essere recuperate, e nuovi incontri sono favoriti grazie al passaggio favorevole di Venere.

Cancro: Le vostre idee brillano, e febbraio si prospetta splendido. Siete determinati a portare avanti progetti lavorativi, con possibili guadagni extra nella seconda metà del mese. In amore, le relazioni consolidate sono solide, ma i nuovi incontri potrebbero risultare instabili.

Leone: Sul fronte economico, è consigliabile riflettere prima di agire, poiché Mercurio sarà opposto nelle prime due settimane. In amore, Venere favorisce incontri speciali a partire dal 4 febbraio, rendendo questo periodo ideale per nuove avventure.

Vergine: L’arma migliore per voi sarà la precisione. Organizzatevi al meglio per evitare inconvenienti. In amore, le coppie consolidate vivranno momenti di grande sintonia, mentre i single potrebbero incontrare qualcuno di interessante.

Bilancia: Si prospetta una giornata all’insegna dell’equilibrio e della serenità. In ambito lavorativo, la vostra creatività vi aiuterà a superare difficoltà. In amore, le relazioni godranno di armonia, e i single potrebbero fare colpo su qualcuno grazie al loro fascino.

Scorpione: La giornata sarà intensa; mantenete la calma di fronte a situazioni stressanti. In amore, seguite il vostro intuito nelle scelte importanti. Sul lavoro, potrebbero arrivare riconoscimenti inattesi, ma fate attenzione a spese impreviste.

Sagittario: Siete in attesa di una promozione; attenzione a non lasciare il certo per l’incerto. In amore, le stelle non fanno miracoli: se avete due storie in ballo, è il momento di prendere una decisione definitiva.

Capricorno: C’è agitazione sul fronte professionale, con rapporti lavorativi in bilico. In amore, potrebbero sorgere problemi; non è facile fare tutto ciò che si vorrebbe. Il consiglio è di non strapazzarsi troppo.

Acquario: Febbraio promette bene sul lavoro, con Giove favorevole fino a giugno. È il momento giusto per mettersi in gioco e delineare nuovi progetti. In amore, Venere favorisce incontri speciali durante i fine settimana.

Pesci: Affrontate un impegno significativo con successo. Le prime due settimane potrebbero essere impegnative sul lavoro, ma dal 14 febbraio Mercurio porterà nuove opportunità finanziarie. In amore, le stelle non sono contrarie, e i single potrebbero fare conoscenze passionali.