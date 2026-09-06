Oroscopo Paolo Fox 7 settembre: inizio settimana turbolento per gli amici dell’Ariete. Capricorno, in amore siete in cerca della stabilità

Settembre entra nel vivo e la giornata di lunedì invita a rimettere ordine nelle priorità, soprattutto sul lavoro e nei rapporti personali. Il cielo favorisce concretezza e dialogo: meglio procedere con calma, senza lasciarsi condizionare dalla fretta.

Ariete

Giornata dinamica, ma attenzione a non voler fare tutto e subito. Sul lavoro è importante organizzare bene gli impegni e concentrarsi sulle questioni davvero urgenti. In amore, il dialogo può aiutare a chiarire un malinteso. Per i single, possibile incontro interessante attraverso le amicizie o le attività quotidiane.

Toro

Il lunedì porta maggiore stabilità e permette di guardare al futuro con fiducia. In amore cercate di non essere troppo rigidi: ascoltare le esigenze del partner renderà il rapporto più sereno. Sul lavoro arrivano conferme e buone occasioni per consolidare ciò che avete costruito. Favoriti anche gli affari.

Gemelli

Avete molte idee, ma il rischio è quello di disperdere energie. Cercate di stabilire delle priorità e di non prendere troppi impegni contemporaneamente. In amore qualche incomprensione può essere superata con una conversazione sincera. Giornata utile per rivedere programmi e progetti.

Cancro

Lunedì positivo soprattutto per i rapporti personali e professionali. Avrete maggiore facilità nel comunicare ciò che pensate e potreste ricevere una risposta che aspettavate da tempo. In amore tornano complicità e serenità. Sul lavoro una vostra proposta potrebbe essere accolta favorevolmente.

Leone

La giornata vi vede protagonisti e con una buona dose di energia. Potete ottenere risultati interessanti, ma evitate di esagerare con le spese o con decisioni prese d’impulso. In amore desiderate certezze: chi vive una relazione stabile può parlare di progetti concreti, mentre i single possono attirare l’attenzione.

Vergine

È uno dei segni più favoriti del momento. Avete la possibilità di ripartire con maggiore determinazione e di mettere ordine in una situazione rimasta in sospeso. Sul lavoro siete precisi e concentrati, mentre in amore potete fare un passo importante. Una decisione presa oggi potrebbe avere conseguenze positive nelle prossime settimane.

Bilancia

La giornata richiede pazienza. Non tutto si risolverà immediatamente, ma non significa che i vostri progetti siano destinati a fallire. In amore cercate maggiore dolcezza e disponibilità al confronto. Sul lavoro conviene osservare e preparare il terreno prima di compiere una scelta definitiva.

Scorpione

Il vostro intuito sarà particolarmente forte. Potrete comprendere meglio le intenzioni di chi vi circonda e affrontare con decisione una questione importante. In amore cresce il desiderio di vivere emozioni intense e autentiche. Sul lavoro, buone possibilità di collaborazione e accordi vantaggiosi.

Sagittario

Il lunedì può apparire più impegnativo del previsto, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità professionali. Non lasciatevi scoraggiare: con organizzazione e pazienza riuscirete a gestire ogni situazione. In amore evitate polemiche inutili e dedicate più spazio al dialogo.

Capricorno

Concretezza e lungimiranza sono le vostre armi migliori. Una questione economica o lavorativa può iniziare a prendere una direzione più favorevole. In amore siete alla ricerca di stabilità e potreste maturare una decisione importante. Giornata positiva per programmare il futuro.

Acquario

Avete bisogno di fare chiarezza, soprattutto su una questione pratica che avete rimandato. Sul lavoro controllate bene dettagli, documenti e scadenze. In amore, invece, il cielo favorisce il confronto e permette di recuperare un po’ di leggerezza. Non chiudetevi troppo nelle vostre convinzioni.

Pesci

Sensibilità e intuizione saranno protagoniste della giornata. Cercate però di non farvi carico dei problemi degli altri: stabilire dei limiti sarà importante per ritrovare serenità. In amore una conversazione può aiutare a comprendere meglio ciò che desiderate. Sul lavoro procedete con prudenza e senza forzare i tempi.