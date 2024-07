Oroscopo Paolo Fox 7 luglio: amici dello Scorpione, amori fugaci nella vostra vita. Pesci, attenzione al lavoro

Paolo Fox, celebre astrologo italiano, ci regala anche questa settimana le sue previsioni per tutti i segni zodiacali. Scopriamo insieme cosa ci riservano le stelle per il 7 luglio 2024.

Ariete La settimana inizia con una carica di energia per voi, Ariete. Tuttavia, dovrete gestire meglio il tempo tra lavoro e vita personale, lasciando un po’ da parte l’amore. Incontri interessanti sono all’orizzonte, ma attenzione alle tensioni sul lavoro

Toro Cari Toro, la vostra settimana sarà caratterizzata da grande motivazione ed energia. L’amore sarà al centro delle vostre attenzioni e vi porterà soddisfazioni che si protrarranno anche in agosto. Il successo è alle porte, ma dovrete essere pazienti

Gemelli Per voi, Gemelli, questa settimana potrebbe presentare qualche problema fisico. Attenzione ai colpi di sole e agli sbalzi di temperatura. È il momento di prendervi cura di voi stessi e non esagerare con gli impegni

Cancro Venere è dalla vostra parte, Cancro, portando miglioramenti sia in amore che nel lavoro. Evitate di rimuginare sul passato e concentratevi sul presente. Se siete in una nuova relazione, non fate confronti con le storie passate

Leone Leone, le questioni finanziarie potrebbero crearvi qualche preoccupazione. Tuttavia, Mercurio favorevole dall’11 luglio vi aiuterà a trovare soluzioni e migliorare la vostra situazione economica. Siate cauti nelle interazioni per evitare conflitti

Vergine La settimana è perfetta per riflettere sull’amore e capire se una relazione ha futuro. La vostra forza interiore sarà un grande alleato per pianificare nuovi progetti. Venere vi influenzerà positivamente, specialmente in agosto

Bilancia Bilancia, avrete bisogno di riposo e tranquillità. La complicità con il partner potrebbe diminuire, portando a momenti di disagio. Prendetevi il tempo per rilassarvi e non forzate le situazioni

Scorpione È il momento giusto per innamorarsi, Scorpione! L’amore sarà scintillante, mentre sul lavoro potrebbero esserci delle tensioni. Le amicizie saranno un’ulteriore fonte di gioia e supporto questo mese

Sagittario Sagittario, la settimana sarà caratterizzata da stress e nervosismo. È importante affrontare e risolvere i problemi emersi recentemente. Prendetevi del tempo per riflettere e trovare soluzioni

Capricorno Capricorno, concentratevi sulla vostra relazione amorosa che ultimamente avete trascurato. Anche se ci sono stati periodi di incertezza, ora è il momento di curare i legami affettivi e consolidare ciò che avete costruito

Acquario Sarà una settimana di sollievo per voi, Acquario, specialmente se avete attraversato una crisi esistenziale. State ritrovando voi stessi e questo vi porterà emozioni positive e una nuova energia

Pesci Pesci, la settimana sarà segnata da qualche incertezza. L’anno passato è stato impegnativo, ma ora è il momento di cogliere le nuove opportunità, sia in amore che nel lavoro. Fate chiarezza nei vostri sentimenti e prendete decisioni importanti