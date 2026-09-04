Oroscopo Paolo Fox 5 settembre: la Luna passa dai Gemelli al Cancro favorendo dialogo e socialità. Pesci, emozioni più intense

Il weekend si apre con una giornata dai toni vivaci, ma destinata a diventare più emotiva con il passare delle ore. La Luna passa dai Gemelli al Cancro, favorendo prima dialogo e socialità e poi sentimenti, famiglia e affetti.

Ariete

Sabato dinamico, con tanta voglia di uscire, divertirti e stare in compagnia. Potresti però avvertire qualche tensione legata agli impegni o alla stanchezza. In amore cerca di non reagire d’impulso: un confronto tranquillo può riportare serenità. Bene le attività che ti permettono di scaricare l’energia accumulata.

Toro

Giornata positiva soprattutto per i sentimenti. Le relazioni possono regalarti soddisfazioni e una persona vicina potrebbe dimostrarti concretamente il proprio affetto. Nel lavoro è il momento di consolidare quanto hai già costruito, senza avere fretta di cambiare tutto. In serata spazio al relax.

Gemelli

La Luna nel tuo segno rende la prima parte della giornata vivace e stimolante. Hai voglia di parlare, incontrare persone e fare nuove esperienze. Attenzione però a non disperdere le energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore una conversazione può chiarire un dubbio e riavvicinare due persone.

Cancro

Il pomeriggio porta una svolta interessante con l’ingresso della Luna nel tuo segno. Cresce il bisogno di sicurezza e di affetto, mentre le questioni familiari assumono maggiore importanza. In amore puoi ritrovare una bella sintonia. Evita soltanto di lasciarti condizionare troppo dagli sbalzi d’umore.

Leone

Un sabato favorevole per divertirti e concederti qualche momento di leggerezza. La presenza di Giove nel tuo segno continua a sostenere entusiasmo e fiducia. In amore puoi vivere emozioni piacevoli, soprattutto se lasci spazio alla spontaneità. Sul lavoro, anche se è weekend, potresti avere una buona intuizione per il futuro.

Vergine

Giornata da affrontare con calma, soprattutto nella prima parte. Potresti sentirti alle prese con troppi pensieri o con qualcosa che non procede esattamente come vorresti. Non pretendere tutto e subito. In amore il pomeriggio è più disteso e permette di recuperare complicità e serenità.

Bilancia

Le stelle favoriscono i rapporti e la voglia di stare insieme agli altri. Venere nel tuo segno rende particolarmente interessanti le questioni sentimentali: per i single potrebbe esserci un incontro curioso, mentre le coppie possono ritrovare armonia. Ottimo momento anche per viaggi, passeggiate e attività piacevoli.

Scorpione

Il sabato può regalarti emozioni profonde, soprattutto dal pomeriggio. La Luna in Cancro crea un clima favorevole per i sentimenti e per i rapporti più autentici. Se hai qualcosa da dire a una persona importante, questo potrebbe essere il momento giusto. Evita però di accumulare stanchezza.

Sagittario

La giornata parte con qualche agitazione. Potresti avere l’impressione che gli altri non comprendano fino in fondo le tue esigenze. Meglio evitare discussioni inutili e lasciare spazio al dialogo. In coppia il pomeriggio può diventare più dolce e favorire un chiarimento. Prudenza negli spostamenti.

Capricorno

Anche se è sabato, potresti ritrovarti a pensare ancora al lavoro e alle responsabilità. Cerca di non portare tutti i problemi professionali nella vita privata. In amore serve maggiore disponibilità verso il partner. La serata sarà più piacevole se riuscirai a staccare davvero la spina.

Acquario

Giornata interessante per gli affetti e per la creatività. Potresti sentire il desiderio di esprimere emozioni che normalmente tieni dentro. Venere favorisce romanticismo e complicità. Bene anche le attività artistiche e tutto ciò che ti permette di ritrovare entusiasmo e ispirazione.

Pesci

Il passaggio della Luna in Cancro rende il pomeriggio particolarmente favorevole. Le emozioni diventano più intense, ma anche più facili da comprendere. In amore puoi ritrovare dolcezza e vicinanza. Cerca di non rovinare una giornata positiva con inutili dubbi o supposizioni: fidati maggiormente delle persone che ti sono accanto.