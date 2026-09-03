Oroscopo Paolo Fox 4 settembre: Capricorno, potreste sentirvi un pò sotto pressione. Acquario, giornata positiva per le amicizie

Il cielo di venerdì 4 settembre invita a fare chiarezza, lasciando alle spalle ciò che non serve più e concentrandosi sulle priorità. La Luna in Gemelli favorisce dialogo, idee e nuovi incontri, mentre sul piano sentimentale non mancano occasioni per recuperare complicità e serenità.

Ariete

Giornata dinamica e vivace, con buone opportunità soprattutto nei rapporti con gli altri. In amore è il momento di parlare apertamente e chiarire eventuali incomprensioni. Sul lavoro arrivano idee interessanti: seguitele senza avere fretta di concludere tutto subito.

Toro

Il cielo vi invita alla concretezza, soprattutto nelle questioni economiche. Potreste ricevere una notizia positiva o trovare una soluzione a un problema che vi preoccupava. In amore cercate maggiore disponibilità verso il partner e lasciate spazio al dialogo.

Gemelli

La Luna nel vostro segno rende questo venerdì particolarmente favorevole. Avete energia, intuito e capacità di comunicare: sfruttate queste qualità per farvi valere. Anche in amore il fascino è in aumento e i single potrebbero vivere un incontro interessante.

Cancro

Avete bisogno di qualche momento di tranquillità per rimettere ordine nei pensieri. Sul lavoro sarà importante non lasciarsi distrarre troppo, mentre in amore una maggiore sincerità può aiutare a superare una piccola tensione. Ascoltate il vostro istinto.

Leone

Le stelle favoriscono i rapporti personali e vi regalano una buona dose di sicurezza. In amore potreste vivere una sorpresa piacevole o ricevere una proposta inattesa. Nel lavoro, un contatto può rivelarsi importante per un progetto futuro.

Vergine

Giornata impegnativa ma ricca di possibilità. Potreste avere molti compiti da portare avanti e qualche responsabilità in più, ma la vostra organizzazione vi permetterà di superare ogni ostacolo. Nei sentimenti evitate di essere troppo critici.

Bilancia

Il cielo sorride alla Bilancia, soprattutto nei rapporti affettivi e nelle amicizie. È una giornata ideale per incontrare persone, recuperare un dialogo o fare nuovi progetti. Anche sul lavoro potreste ricevere una conferma che aspettavate da tempo.

Scorpione

Venerdì intenso, nel quale non mancheranno emozioni e decisioni da prendere. In amore avete bisogno di chiarezza: non lasciate spazio a dubbi o mezze verità. Sul lavoro siete determinati e pronti ad affrontare anche una situazione complicata.

Sagittario

L’amore può regalare soddisfazioni, soprattutto se saprete lasciarvi andare senza pensare troppo al passato. Nei rapporti familiari cercate di mantenere la calma. Sul lavoro meglio procedere con prudenza e non prendere decisioni affrettate.

Capricorno

Le responsabilità quotidiane tornano al centro dell’attenzione. Potreste sentirvi un po’ sotto pressione, ma avete tutte le capacità per portare a termine i vostri impegni. In amore serve più leggerezza: concedetevi qualche momento piacevole.

Acquario

Giornata positiva per amicizie, incontri e nuove idee. La vostra capacità di comunicare sarà un punto di forza, sia nel lavoro sia nella vita privata. In amore una conversazione potrebbe aprire la strada a una situazione decisamente interessante.

Pesci

Sensibilità e intuizione vi guidano nelle scelte più importanti. In amore il clima è favorevole e le coppie possono ritrovare complicità; per i single non sono esclusi incontri capaci di lasciare il segno. Nel lavoro cercate di concentrarvi su un obiettivo alla volta.