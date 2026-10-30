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Oroscopo Paolo Fox 31 ottobre: La Luna invita a riflettere prima di prendere decisioni sul lavoro. Amore alle stelle per gli Acquario

Vediamo cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Di:
Fiorenza Di Palma
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Le stelle di sabato 31 ottobre portano novità, emozioni e qualche sorpresa. Sarà una giornata interessante soprattutto per i sentimenti, ma attenzione alle tensioni accumulate negli ultimi giorni. La Luna invita a riflettere prima di prendere decisioni importanti.

Ariete: Giornata dinamica, con tanta voglia di fare. In amore potresti avere bisogno di chiarimenti: non rimandare una conversazione importante. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Energia in ripresa.

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Toro: Le stellefavoriscono i sentimenti e i rapporti familiari. Se c’è stata una discussione, questo è il momento giusto per recuperare. Attenzione alle spese impreviste. In serata cerca tranquillità.

Gemelli: Sabato vivace,con occasioni per conoscere persone nuove. In amore torna la voglia di mettersi in gioco. Chi è single potrebbe ricevere una sorpresa. Bene i contatti e le amicizie.

Cancro: Hai bisogno di serenità e conferme. In amore non chiuderti nel silenzio: parla apertamente di quello che provi. Qualche pensiero per il lavoro, ma niente che non possa essere risolto con calma.

Leone: Sei tra i protagonisti della giornata! Fascino e determinazione non ti mancano. In amore puoi recuperare terreno e vivere momenti piacevoli. Favoriti gli incontri e le iniziative personali.

Vergine: Qualche piccolo contrattempo potrebbe renderti nervoso. Non pretendere troppo dagli altri e soprattutto da te stesso. In amore serve maggiore disponibilità al dialogo. La serata promette un recupero.

Bilancia: Le stelle invitano a ritrovare equilibrio. Una persona potrebbe farsi avanti oppure tornare a cercarti. È il momento di capire cosa desideri davvero. Buone prospettive per chi vuole cambiare qualcosa nella propria vita.

Scorpione: Con il Sole nel tuo segno, hai una marcia in più! Passionalità e intuizione saranno protagoniste. In amore puoi vivere emozioni intense. Attenzione soltanto alla gelosia e alle parole dette d’impulso.

Sagittario: Hai voglia di libertà e nuove esperienze. Sabato favorisce gli incontri, i viaggi e le iniziative fuori programma. In amore lasciati sorprendere. Una buona intuizione potrebbe rivelarsi preziosa.

Capricorno: Giornata da vivere con prudenza, soprattutto nei rapporti personali. Non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore cerca di essere meno rigido. Nel lavoro è importante programmare senza fretta.

Acquario: Le stelle favoriscono la creatività e le nuove conoscenze. Potresti avere voglia di cambiare abitudini o frequentazioni. In amore torna il desiderio di emozioni autentiche. Bene le amicizie.

Pesci: Sensibilità e intuizione saranno le tue alleate. In amore puoi ritrovare complicità, soprattutto se nelle ultime settimane ci sono stati malintesi. Concediti una pausa e ascolta il tuo cuore.

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