Oroscopo Paolo Fox 31 agosto: Cancro, sul lavoro non vi fate condizionare. Gemelli, avete grandi idee e voglia di ripartire

Lunedì 31 agosto apre l’ultima giornata del mese con un cielo che invita a guardare avanti e a mettere ordine nei progetti. La giornata può offrire nuove occasioni, ma sarà importante evitare la fretta e scegliere con attenzione dove concentrare energie e attenzione.

Ariete

Giornata dinamica e ricca di energia. Sul lavoro potrete far valere le vostre idee, ma sarà utile evitare discussioni inutili. In amore torna la voglia di chiarezza: chi è in coppia può recuperare complicità, mentre i single potrebbero vivere un incontro interessante.

Toro

Il lunedì vi invita alla prudenza, soprattutto nelle questioni economiche. Alcune situazioni lavorative richiedono ancora tempo prima di trovare una soluzione definitiva. In amore cercate il dialogo e non lasciate che un piccolo malinteso rovini l’atmosfera.

Gemelli

Avete molte idee e una grande voglia di ripartire. Sul lavoro la comunicazione sarà il vostro punto di forza, ma attenzione a non disperdere le energie in troppi progetti. In amore torna il desiderio di leggerezza e complicità.

Cancro

La giornata può regalare soddisfazioni soprattutto nei rapporti personali. Sul lavoro cercate di non farvi condizionare dalle tensioni degli altri. In amore siete più sensibili del solito: lasciate spazio alle emozioni, ma senza pretendere risposte immediate.

Leone

È uno dei segni più favoriti di questo lunedì. Avete carisma, entusiasmo e voglia di mettervi in gioco. Nel lavoro possono arrivare occasioni interessanti, mentre in amore il fascino sarà particolarmente evidente. Giornata ideale per fare un passo importante.

Vergine

Il vostro cielo parla di organizzazione e concretezza. Potrete sistemare una questione rimasta in sospeso e riprendere il controllo di una situazione. In amore avete bisogno di certezze: evitate però di analizzare ogni parola del partner.

Bilancia

La giornata vi chiede equilibrio e pazienza. Sul lavoro non tutto procederà secondo i programmi, ma con diplomazia riuscirete a ottenere ciò che desiderate. In amore una conversazione sincera può aiutare a superare qualche distanza.

Scorpione

Lunedì un po’ impegnativo, soprattutto se avete accumulato tensioni nei giorni precedenti. Evitate decisioni impulsive sul lavoro e rimandate le discussioni più delicate. In amore cercate di non trasformare una semplice incomprensione in un problema più grande.

Sagittario

Buone prospettive per chi vuole voltare pagina e iniziare qualcosa di nuovo. La voglia di fare non manca e può portarvi lontano, soprattutto professionalmente. In amore siete più disponibili al dialogo e i single possono lasciarsi sorprendere da una nuova conoscenza.

Capricorno

Concretezza e determinazione saranno le vostre armi migliori. Una questione economica o professionale può iniziare a trovare una soluzione. In amore avete bisogno di stabilità e potreste decidere di parlare apertamente del futuro della relazione.

Acquario

Giornata da affrontare senza fretta. Potreste sentirvi divisi tra ciò che desiderate e ciò che gli altri si aspettano da voi. Nel lavoro valutate bene ogni proposta. In amore cercate maggiore spontaneità e non abbiate paura di mostrare quello che provate.

Pesci

Sensibilità e intuizione vi accompagneranno per tutta la giornata. Sul lavoro potrete ricevere un riscontro positivo o capire meglio quale direzione seguire. In amore le emozioni sono intense: per i single può esserci una sorpresa, mentre le coppie ritrovano maggiore vicinanza.