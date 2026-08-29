Oroscopo Paolo Fox 30 agosto: l’ultima domenica di agosto porta energia e nuove idee. Toro, giornata ideale per recuperare le energie

L’ultima domenica di agosto porta un’energia vivace e invita a guardare con fiducia verso settembre. Il passaggio della Luna in Ariete favorisce iniziativa e coraggio, mentre il Sole in Vergine spinge a fare ordine e a mettere a fuoco le priorità.

Ariete

Giornata dinamica e ricca di energia. In amore torna la voglia di vivere emozioni intense e chi è single potrebbe fare un incontro interessante. Sul lavoro è il momento di guardare avanti e preparare nuovi progetti. Attenzione soltanto all’impulsività: non tutto deve essere deciso immediatamente.

Toro

Il cielo favorisce concretezza e stabilità. In amore potete ritrovare serenità e complicità, mentre chi è solo potrebbe ricevere una piacevole sorpresa. Sul lavoro alcune situazioni diventano finalmente più chiare. Una domenica ideale per recuperare energie e dedicarsi alle persone care.

Gemelli

Serve un po’ di prudenza, soprattutto nelle relazioni. Evitate discussioni nate per motivi banali e cercate di non reagire troppo velocemente. Sul lavoro è meglio osservare e programmare piuttosto che prendere decisioni affrettate. La giornata migliora nel pomeriggio.

Cancro

Le emozioni sono protagoniste. In amore potrete vivere momenti molto intensi, soprattutto se riuscirete a lasciarvi alle spalle qualche incomprensione. Sul lavoro è utile pensare ai prossimi obiettivi senza caricarvi di troppe responsabilità. Una persona vicina potrebbe offrirvi un consiglio prezioso.

Leone

È una delle giornate più interessanti per il Leone. Fascino, entusiasmo e voglia di fare vi permettono di essere protagonisti. In amore le occasioni non mancano e anche le coppie possono ritrovare passione. Sul lavoro una nuova idea merita di essere coltivata in vista di settembre.

Vergine

Il Sole nel vostro segno continua a regalarvi lucidità e determinazione. È il momento giusto per mettere ordine nella vostra vita e stabilire le priorità. In amore cercate maggiore chiarezza, mentre sul lavoro potreste intuire la soluzione a un problema che vi ha fatto perdere tempo.

Bilancia

Una domenica favorevole ai sentimenti. Un riavvicinamento può rendere più sereno un rapporto e i single potrebbero vivere un incontro inatteso. Sul lavoro non lasciatevi condizionare dalle opinioni altrui: avete le capacità per scegliere autonomamente la direzione migliore.

Scorpione

Il cielo vi regala intuizione e determinazione. In amore riuscirete a comprendere meglio le intenzioni di una persona e questo vi permetterà di fare una scelta importante. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti. Una domenica positiva per recuperare fiducia e guardare al futuro con maggiore sicurezza.

Sagittario

Avete voglia di novità e di cambiare aria. Gli incontri sono favoriti e una proposta improvvisa potrebbe rendere la giornata più interessante. In amore lasciate spazio alla spontaneità. Sul lavoro cominciate a pensare ai progetti di settembre: una buona intuizione potrebbe rivelarsi molto utile.

Capricorno

La giornata invita alla prudenza ma anche alla concretezza. Non lasciatevi scoraggiare da qualche piccolo rallentamento. In amore è importante parlare con sincerità, senza chiudersi nei propri pensieri. Sul lavoro state costruendo qualcosa di importante, anche se i risultati potrebbero arrivare gradualmente.

Acquario

Una domenica movimentata, con qualche sorpresa soprattutto nei rapporti personali. In amore potreste avere voglia di rompere la routine e vivere qualcosa di diverso. Sul lavoro nuove idee possono diventare progetti concreti nelle prossime settimane. Ascoltate il vostro intuito.

Pesci

Giornata dedicata alle emozioni e ai rapporti affettivi. Potreste sentire il bisogno di maggiore tranquillità e di persone capaci di comprendervi davvero. In amore è possibile recuperare complicità. Sul lavoro, invece, non abbiate fretta: alcune risposte arriveranno con l’inizio di settembre.