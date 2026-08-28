Oroscopo Paolo Fox 29 agosto: Scorpione, giornata ricca di intuizioni. Pesci, la Luna nel tuo segno amplifica le emozioni

Il penultimo sabato di agosto porta con sé un’atmosfera particolare, tra riflessioni, nuove consapevolezze e voglia di guardare al futuro. La giornata invita a rallentare quando serve, ma anche a cogliere le occasioni che possono aprire la strada a un settembre ricco di novità.

Ariete

Giornata da vivere con un po’ di prudenza. Potresti essere più insofferente del solito e rischiare di reagire in modo eccessivo a parole o atteggiamenti che normalmente riusciresti a gestire. In amore serve maggiore dolcezza. Sul lavoro, meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi sui prossimi obiettivi.

Toro

Le stelle favoriscono intuizioni e nuove idee. È un buon momento per uscire dalla routine e concederti qualcosa di diverso dal solito. In amore il dialogo può rafforzare un rapporto già solido, mentre i single potrebbero vivere un incontro interessante. Buone prospettive anche per i progetti personali.

Gemelli

Sabato caratterizzato da qualche momento di nervosismo. Potresti avere bisogno di stare per conto tuo e di mettere ordine nei pensieri prima di prendere decisioni. In amore evita le polemiche e non pretendere risposte immediate. La fortuna migliora se saprai procedere senza fretta.

Cancro

Una giornata positiva soprattutto sul piano dei sentimenti. Le emozioni sono intense e potresti sentire il desiderio di dedicare più tempo alle persone care. Anche sul lavoro arrivano segnali incoraggianti per un progetto che sembrava fermo. Ascolta il tuo intuito.

Leone

Il tuo entusiasmo torna protagonista. Hai voglia di divertirti, uscire e lasciarti alle spalle alcune tensioni accumulate negli ultimi giorni. In amore puoi vivere momenti molto piacevoli, mentre sul lavoro è il momento giusto per iniziare a programmare le prossime mosse. Buona energia generale.

Vergine

Sei tra i segni più favoriti della giornata. Sole e Mercurio nel tuo segno aiutano lucidità, organizzazione e capacità di affrontare le situazioni con concretezza. In amore puoi finalmente fare chiarezza su una questione importante. Ottimo momento anche per pianificare nuovi progetti.

Bilancia

Sabato invita a cercare maggiore equilibrio. Potresti sentirti diviso tra ciò che desideri e ciò che gli altri si aspettano da te. In amore è importante parlare con sincerità, senza rimandare un chiarimento. Una pausa rilassante può aiutarti a recuperare serenità.

Scorpione

Giornata intensa e ricca di intuizioni. Potresti comprendere finalmente qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava difficile da interpretare. In amore cresce la passione e anche i single possono vivere un incontro particolare. Sul piano pratico, fidati delle tue capacità.

Sagittario

Non tutto procede secondo i tuoi programmi, ma questo non significa che sia una giornata negativa. Cerca piuttosto di non forzare le situazioni. In amore potresti avere bisogno di maggiore pazienza, mentre sul lavoro conviene rimandare le decisioni più delicate. Serata ideale per staccare la spina.

Capricorno

Le stelle premiano concretezza e determinazione. Anche se è sabato, la tua mente potrebbe essere già proiettata verso settembre e sui nuovi obiettivi da raggiungere. In amore puoi ritrovare complicità e stabilità. Una buona notizia potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Acquario

Giornata utile per riflettere e fare chiarezza. Alcune situazioni recenti ti hanno fatto cambiare prospettiva e ora hai bisogno di capire quale direzione prendere. In amore evita di chiuderti troppo in te stesso. Creatività e intuizioni possono regalare idee interessanti.

Pesci

La Luna nel tuo segno amplifica sensibilità, intuizioni ed emozioni. Potresti vivere una giornata molto intensa dal punto di vista interiore, con ricordi o sensazioni che tornano a galla. In amore lasciati guidare dalla sincerità. È anche un buon momento per recuperare energie e dedicarti a ciò che ti fa stare bene.