Oroscopo Paolo Fox 28 agosto: Acquario, giornata da affrontare con calma, soprattutto per quanto riguarda soldi e lavoro. Luna favorevole per i Pesci

Il cielo di venerdì 28 agosto invita a guardare avanti, lasciando alle spalle dubbi e situazioni che hanno creato qualche tensione. Le stelle favoriscono soprattutto chiarezza nei rapporti, nuove idee e la voglia di prepararsi al meglio all’arrivo di settembre.

Ariete

Giornata dinamica, con una buona dose di energia da mettere in gioco. Sul lavoro puoi finalmente vedere più chiaramente una strada che nelle scorse settimane sembrava incerta. In amore evita discussioni inutili e cerca il dialogo: una parola gentile può cambiare l’atmosfera. Nel weekend ritroverai maggiore serenità.

Toro

Serve un po’ di prudenza, soprattutto nelle questioni economiche. Prima di prendere decisioni importanti è meglio controllare ogni dettaglio e non lasciarsi condizionare dalla fretta. In amore hai bisogno di qualcosa di nuovo che riaccenda l’entusiasmo. Una serata tranquilla accanto alle persone care può aiutarti a recuperare energie.

Gemelli

Il venerdì porta nuove idee e una maggiore voglia di fare. Potresti ricevere una notizia interessante oppure trovare una soluzione a un problema che ti ha impegnato a lungo. In amore le stelle favoriscono gli incontri e il dialogo. Chi è in coppia può ritrovare complicità e leggerezza.

Cancro

Le emozioni sono protagoniste e potresti sentire il bisogno di fare maggiore chiarezza dentro di te. In amore non chiuderti nel silenzio: parlare apertamente aiuterà a superare qualche incomprensione. Sul lavoro evita di caricarti di responsabilità che non ti spettano. Il fine settimana promette maggiore tranquillità.

Leone

Il cielo sostiene il tuo desiderio di affermarti. È un momento positivo per mettere in evidenza le tue qualità e per guardare con fiducia ai prossimi impegni. In amore puoi vivere emozioni importanti, soprattutto se hai recentemente attraversato un periodo complicato. I single possono essere particolarmente affascinanti.

Vergine

Con Sole e Mercurio nel segno cresce la voglia di rimettere ordine nella propria vita. Il lavoro torna al centro dell’attenzione e possono arrivare risposte o nuove opportunità. In amore cerca però di non analizzare ogni parola del partner. Lasciati guidare anche dal cuore e concediti qualche momento di leggerezza.

Bilancia

Una giornata favorevole ai rapporti interpersonali. Puoi contare su maggiore fascino e sulla possibilità di recuperare un’intesa che sembrava perduta. Sul lavoro un progetto può ripartire con maggiore convinzione. Non permettere alle preoccupazioni di rallentare il tuo entusiasmo: settembre potrebbe portare importanti novità.

Scorpione

Il periodo richiede ancora attenzione alle questioni pratiche ed economiche. Non è il momento di fare spese impulsive o di prendere decisioni sotto pressione. In amore, invece, puoi ritrovare maggiore fiducia. Se una storia è importante, vale la pena lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni.

Sagittario

Hai ancora tanta voglia di fare e di progettare il futuro. Le idee non mancano, ma serve un piano concreto per trasformarle in risultati. In amore Venere favorisce i sentimenti e può riportare al centro una relazione importante. Per i single non mancano occasioni interessanti, anche attraverso nuove conoscenze.

Capricorno

Il lavoro può regalare soddisfazioni, ma non devi permettere agli impegni di occupare ogni spazio della tua giornata. Alcune questioni professionali possono finalmente rimettersi in movimento. In amore cerca maggiore disponibilità al dialogo: chi ti vuole bene ha bisogno di sentirti più presente.

Acquario

Giornata da affrontare con calma, soprattutto per quanto riguarda soldi e lavoro. Potresti avere la sensazione che qualcuno non comprenda le tue esigenze, ma reagire impulsivamente non servirà. In amore, invece, il cielo invita a vivere emozioni più autentiche. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

Pesci

La Luna nel segno rende questa giornata particolarmente intensa sul piano emotivo. Potresti sentire il bisogno di chiudere definitivamente una situazione del passato e guardare avanti con maggiore fiducia. In amore arrivano emozioni profonde e possibilità di chiarimento. Ascolta il tuo intuito, ma evita di lasciarti trascinare dall’agitazione.