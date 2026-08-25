Oroscopo Paolo Fox 26 agosto: Pesci, una situazione sentimentale può diventare più chiara. Ariete, giornata vivace con tanta voglia di fare

Mercoledì 26 agosto porta un cielo dinamico, con nuove occasioni e qualche situazione da valutare con maggiore attenzione. Sarà importante ascoltare l’intuito, senza però lasciare da parte concretezza e buon senso.

Ariete

Giornata vivace, con tanta voglia di fare e di prendere decisioni. In amore cercate il dialogo e non trasformate ogni confronto in una sfida. Sul lavoro concentratevi sulle priorità: procedere con calma vi aiuterà a ottenere risultati migliori.

Toro

La concretezza è la vostra arma vincente. Potreste trovarvi davanti a una scelta che richiede prudenza, soprattutto nelle questioni economiche. In amore ritrovate serenità e complicità, mentre sul lavoro una situazione può finalmente sbloccarsi.

Gemelli

Le relazioni e i contatti saranno favoriti. Una telefonata o un incontro potrebbero portare una notizia interessante. In amore lasciate spazio alla spontaneità; sul lavoro, invece, evitate di disperdere le energie in troppe attività contemporaneamente.

Cancro

Avete bisogno di maggiore tranquillità e di mettere ordine nei pensieri. In famiglia può essere utile chiarire una questione rimasta in sospeso. Sul lavoro non lasciatevi condizionare dall’ansia: le risposte che cercate arriveranno gradualmente.

Leone

Fascino e sicurezza personale sono in evidenza. In amore potreste vivere una giornata particolarmente intensa, con belle emozioni per le coppie e incontri interessanti per i single. Anche sul lavoro avete buone possibilità di ottenere una conferma.

Vergine

È una giornata importante per voi, ideale per fare ordine e guardare al futuro con maggiore fiducia. Nel lavoro arrivano intuizioni utili e possibilità concrete. In amore cercate di non essere troppo esigenti: lasciate parlare anche il cuore.

Bilancia

Il desiderio di stare bene con gli altri torna protagonista. Una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso. Sul lavoro le idee non mancano, ma sarà necessario organizzarle meglio. Buona giornata anche per recuperare un rapporto.

Scorpione

Determinazione e intuito vi permettono di affrontare con successo una situazione delicata. In amore siete passionali, ma attenzione alla gelosia. Sul lavoro potreste ricevere una proposta o una conferma che aspettavate da tempo.

Sagittario

La giornata invita a guardare oltre le abitudini. Una novità può riaccendere entusiasmo e curiosità. In amore lasciatevi coinvolgere senza pensare troppo al futuro; nel lavoro, invece, valutate attentamente prima di accettare nuovi impegni.

Capricorno

Concretezza e pazienza vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi. Potrebbe esserci qualche rallentamento, ma nulla che non possiate superare. In amore è il momento di parlare con sincerità e lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni.

Acquario

La Luna nel segno accentua il bisogno di libertà e cambiamento. Potreste avere un’idea originale capace di modificare i vostri programmi. In amore attenzione alle reazioni improvvise: ascoltare l’altra persona sarà più utile che imporre il vostro punto di vista.

Pesci

Sensibilità e intuizione sono particolarmente forti. Una situazione sentimentale può diventare più chiara, soprattutto se decidete di parlare apertamente. Sul lavoro procedete senza fretta e non fatevi scoraggiare da qualche piccolo contrattempo.