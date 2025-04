Oroscopo Paolo Fox 25 Aprile: Pesci, le stelle regalano energia e voglia di fare. Vergine, siate più pazienti

In occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione, Paolo Fox condivide le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. Una giornata ideale per rallentare, riflettere e magari accogliere qualche buona notizia dalle stelle.

Ariete

Giornata positiva per recuperare energia e ottimismo. In amore si intravedono spiragli di serenità, mentre sul lavoro si torna gradualmente in carreggiata.

Toro

Un po’ di stanchezza si fa sentire, ma le relazioni affettive sono rassicuranti. Buon momento per chiarire vecchie incomprensioni con amici o familiari.

Gemelli

Ottima giornata per i contatti sociali e per chi cerca ispirazione in campo creativo. Amore in ripresa, soprattutto per chi ha avuto recenti dubbi.

Cancro

La Luna nel segno favorisce emozioni intense e riflessioni profonde. Bene l’ambito familiare, qualche incertezza sul fronte lavorativo.

Leone

Le stelle suggeriscono di non forzare troppo le situazioni. Meglio evitare discussioni e concentrarsi su ciò che è davvero importante.

Vergine

Piccoli disagi o imprevisti potrebbero creare fastidi, ma nulla di grave. Serve solo un po’ di pazienza. In amore meglio mantenere la calma.

Bilancia

Il cielo migliora lentamente e invita a lasciarsi alle spalle la stanchezza accumulata. Favoriti i nuovi progetti e le relazioni sincere.

Scorpione

Grande lucidità e intuizione. Giornata perfetta per prendere decisioni importanti e affrontare questioni lavorative con determinazione.

Sagittario

Qualche tensione, ma nulla che possa offuscare una giornata nel complesso positiva. Opportunità in arrivo, soprattutto per chi cerca un cambiamento.

Capricorno

Sentimenti protagonisti: chi è in coppia può vivere momenti intensi. Lavoro un po’ stressante, ma i risultati non mancheranno.

Acquario

Periodo di riflessione, soprattutto in campo affettivo. Sul lavoro potrebbero emergere divergenze, meglio non alimentare polemiche.

Pesci

Le stelle regalano energia e voglia di fare. È il momento giusto per lanciarsi in nuovi progetti o riscoprire passioni dimenticate.