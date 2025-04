Oroscopo Paolo Fox 23 Aprile: Capricorno, possibili tensioni sul lavoro. Acquario, trovate un equilibrio tra doveri e svago

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 23 aprile 2025, con le previsioni segno per segno. Le stelle ci accompagnano in questa giornata, offrendo consigli su amore, lavoro e benessere per affrontare tutto con maggiore consapevolezza.

Ariete

Giornata tesa e faticosa. La Luna contraria aumenta il nervosismo: meglio evitare discussioni e prendersi una pausa per ricaricarsi.

Toro

Momento di riflessione su progetti futuri. In arrivo cambiamenti positivi, soprattutto in amore grazie a un influsso favorevole.

Gemelli

Nuovi stimoli in arrivo, ma serve attenzione nei rapporti con chi non è del tutto sincero. Da fine maggio, l’amore torna protagonista.

Cancro

Il Sole è dalla vostra parte e favorisce nuovi incontri. Qualche ripensamento possibile, ma anche tanta energia positiva per ricominciare.

Leone

Periodo altalenante, con qualche rallentamento nei progetti. Pazienza: da giugno le cose inizieranno a girare nel verso giusto.

Vergine

C’è bisogno di tranquillità e stimoli mentali. Alcune collaborazioni potrebbero non essere più adatte: fate chiarezza.

Bilancia

Giornata di recupero. Evitate le polemiche e concentratevi su ciò che davvero conta: le vostre idee sono valide, credeteci.

Scorpione

Giornata interessante sul fronte professionale. In amore, meglio chiarire subito eventuali malintesi per evitare complicazioni a maggio.

Sagittario

Ottimo momento per avviare nuovi progetti. Non aspettate troppo, agite ora. In amore, attenzione ai ritorni del passato.

Capricorno

Possibili tensioni sul lavoro, ma niente di irrisolvibile. Mantenete la calma e concentratevi sugli obiettivi più importanti.

Acquario

Energia altalenante. È importante trovare un equilibrio tra doveri e svago. In amore, non tutto è come sembra: occhi aperti.

Pesci

Non è la giornata più fortunata, ma la vostra empatia vi aiuta a gestire bene i rapporti. In amore, possono esserci belle sorprese.