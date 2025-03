Oroscopo Paolo Fox 21 marzo: amici del Toro, piccoli imprevisti da gestire. Leone, giornata positiva sul lavoro

Con l’arrivo della primavera e l’inizio del nuovo anno astrologico, le stelle portano energia rinnovata e nuove opportunità per tutti i segni zodiacali. Scopriamo insieme le previsioni di Paolo Fox per il 21 marzo.

Ariete (21 marzo-20 aprile)

Giornata di grande energia e iniziative vincenti. Approfittate di questa spinta positiva per prendere decisioni importanti. In amore, potrebbero nascere nuove emozioni.

Toro (21 aprile-20 maggio)

Piccoli imprevisti da gestire con pazienza. Sul lavoro, meglio non affrettare le decisioni. In amore, è il momento giusto per rafforzare il rapporto con il partner.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Dinamismo e voglia di fare vi accompagneranno. Nuove idee sul lavoro potrebbero portare successi. In amore, attenzione a non lasciarvi distrarre troppo dagli impegni.

Cancro (22 giugno-22 luglio)

Un po’ di fatica si farà sentire, ma con organizzazione tutto andrà per il meglio. In amore, evitate discussioni inutili e date spazio ai sentimenti.

Leone (23 luglio-22 agosto)

Giornata positiva, con energia e determinazione al massimo. Ottimo momento per fare passi avanti nel lavoro. In amore, lasciatevi andare alle emozioni.

Vergine (23 agosto-22 settembre)

Momento di riflessione su scelte importanti. L’amore richiede maggiore spontaneità, mentre sul lavoro è meglio non lasciarsi sopraffare dall’ansia del controllo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre)

Equilibrio e armonia vi accompagneranno. Ottime prospettive sul lavoro e possibili incontri interessanti in amore. Approfittate della giornata per rilassarvi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre)

Possibili tensioni da gestire con diplomazia. Non fatevi prendere dal nervosismo e affrontate le situazioni con calma. In amore, serve più comprensione reciproca.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Giornata favorevole per lanciarsi in nuovi progetti. Energia e creatività saranno i vostri punti di forza. In amore, lasciatevi guidare dal cuore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Settimana di cambiamenti positivi. Il lavoro richiederà impegno, ma porterà soddisfazioni. In amore, vecchie questioni possono finalmente trovare una soluzione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nuove idee e progetti prenderanno forma. È il momento giusto per investire nel futuro. In amore, un dialogo aperto aiuterà a rafforzare il rapporto di coppia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Emozioni intense e intuizioni vincenti vi guideranno. In amore, lasciate spazio ai sentimenti veri. Sul lavoro, fidatevi del vostro istinto per prendere le giuste decisioni.