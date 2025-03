Oroscopo Paolo Fox 18 marzo: Toro, è il momento di lasciarsi alle spalle il passato. Gemellini, un periodo stimolante

Il 18 marzo 2025 si prospetta una giornata ricca di opportunità e sfide per tutti i segni zodiacali. Le influenze astrali di questo periodo invitano a riflettere su amore, lavoro e benessere, offrendo spunti per affrontare al meglio le situazioni quotidiane.

Ariete: I progetti avviati in primavera acquistano importanza. Chi ha ruoli di comando tornerà protagonista, ma potrebbe incontrare difficoltà nel gestire i rapporti con i collaboratori. In amore, nuove storie possono nascere e crescere, mentre chi è solo dovrebbe analizzare le proprie paure legate all’amare.

Toro: È il momento di lasciarsi alle spalle il passato e aprirsi a nuovi orizzonti. Le prime tre settimane del mese sono favorevoli per ottenere riconoscimenti, anche economici. In amore, Venere favorevole permette di vivere nuove emozioni e dimenticare relazioni passate deludenti.

Gemelli: Un periodo stimolante, con possibilità di riparare a eventuali errori passati. In amore, il passato non conta più: si può perdonare un partner pentito o cercarne uno nuovo. Le stelle favoriscono i matrimoni tra fine marzo e giugno.

Cancro: Le stelle suggeriscono di trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro. Un progetto lasciato in sospeso potrebbe finalmente decollare. In amore, è importante essere più affettuosi e non temere di esprimere liberamente i propri sentimenti.

Leone: Mese di pieno recupero: energia, forza fisica e occasioni. Anche se c’è stato qualche piccolo intoppo agli inizi dell’anno, si potrà risolvere. Non è escluso che capiti anche un compito speciale, un’idea risulterà essere vincente.

Vergine: Le stelle invitano a dedicarsi a progetti che appassionano veramente. Nel lavoro, affrontare le sfide con fiducia porterà risultati positivi. In amore, aprire il cuore e concedersi di più alla persona amata rafforzerà il legame.

Bilancia: La giornata offre nuove opportunità lavorative. Le stelle favoriscono cambiamenti positivi, ma è fondamentale essere pronti ad adattarsi. In amore, la sincerità sarà la chiave per rafforzare il rapporto con il partner.

Scorpione: Una giornata di grande determinazione. Sul lavoro, potreste dover gestire situazioni che richiedono leadership. In amore, attenzione a non essere troppo gelosi o possessivi per mantenere l’armonia nella coppia.

Sagittario: Le stelle favoriscono l’espansione dei propri orizzonti. Nel lavoro, nuove opportunità si presentano, richiedendo flessibilità e adattamento. In amore, è il momento di lasciarsi andare e vivere nuove avventure sentimentali.

Capricorno: Giornata ideale per concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine. Nel lavoro, la perseveranza porterà risultati concreti. In amore, dedicare tempo alla persona amata rafforzerà il legame e creerà momenti indimenticabili.

Acquario: Le stelle indicano un periodo di creatività e innovazione. Nel lavoro, idee originali porteranno successo. In amore, essere aperti al dialogo e alla comprensione reciproca migliorerà la relazione.

Pesci: Giornata propizia per l’introspezione e la crescita personale. Nel lavoro, seguire l’intuito guiderà verso scelte vincenti. In amore, mostrare empatia e sensibilità rafforzerà il legame con il partner.