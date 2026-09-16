Oroscopo Paolo Fox 17 settembre: amici del Toro, attenzione alle tensioni sul lavoro. Luna favorevole in amore per gli amici dell’Acquario

La giornata di giovedì 17 settembre porta nuove energie e qualche occasione per fare chiarezza, soprattutto nei rapporti personali e nelle questioni di lavoro. Per alcuni segni sarà il momento di prendere decisioni, mentre altri potranno vivere una giornata più tranquilla e riflessiva.

Ariete

Giornata dinamica, con tanta voglia di fare e di rimettersi in gioco. Sul lavoro possono arrivare nuove responsabilità: affrontatele con determinazione, evitando però di essere troppo impulsivi. In amore, il dialogo aiuta a superare eventuali incomprensioni.

Toro

Il giovedì invita alla prudenza soprattutto nelle questioni economiche. Meglio evitare spese non necessarie e concentrarsi sulle priorità. In amore torna maggiore serenità: chi è in coppia può ritrovare complicità, mentre i single potrebbero fare un incontro interessante.

Gemelli

Una giornata favorevole per comunicare, incontrare persone e mettere in campo nuove idee. Sul lavoro potreste ricevere una proposta da valutare con attenzione. In amore, cercate di essere più chiari con chi vi sta accanto e non lasciate spazio a inutili equivoci.

Cancro

Avete bisogno di qualche certezza in più, soprattutto nei rapporti personali. La giornata può aiutarvi a capire quali situazioni meritano ancora il vostro impegno. Sul lavoro procedete senza fretta: una scelta ponderata potrebbe rivelarsi la più conveniente.

Leone

Energia e determinazione non mancano. È una giornata utile per far valere le vostre capacità e affrontare una questione rimasta in sospeso. In amore, il desiderio di attenzione potrebbe essere forte: evitate però di trasformare ogni discussione in una sfida.

Vergine

Il momento favorisce organizzazione e concretezza. Potreste riuscire a mettere ordine in una situazione professionale che nelle ultime settimane vi ha creato qualche preoccupazione. In amore, lasciate più spazio alle emozioni senza voler controllare ogni dettaglio.

Bilancia

Giornata dedicata agli equilibri, alle relazioni e alle scelte da prendere. Sul lavoro sarà importante mantenere buoni rapporti con colleghi e collaboratori. In amore, una conversazione sincera può riportare serenità e permettere di guardare avanti con maggiore fiducia.

Scorpione

Avete una grande capacità di intuire ciò che accade intorno a voi. Usatela per affrontare una situazione delicata senza lasciarvi trascinare dalle emozioni. In amore potreste sentire il bisogno di maggiore chiarezza e di risposte concrete.

Sagittario

Il desiderio di novità torna protagonista. Potreste avere voglia di cambiare programmi, ambiente o prospettive. Sul lavoro arrivano stimoli interessanti, ma è meglio non prendere decisioni affrettate. In amore, una sorpresa potrebbe rendere più vivace la giornata.

Capricorno

È il momento di concentrarsi sugli obiettivi realmente importanti. Sul lavoro la costanza può portarvi risultati concreti, anche se sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza. In amore, cercate di mostrare maggiormente quello che provate.

Acquario

Una giornata movimentata, ideale per elaborare nuovi progetti e confrontarsi con persone che condividono le vostre idee. Attenzione però alle incomprensioni, soprattutto nelle conversazioni più delicate. In amore, lasciate che le cose procedano senza forzature.

Pesci

Sensibilità e intuizione saranno particolarmente forti. Potreste sentire il bisogno di rallentare e dedicarvi maggiormente a voi stessi. In amore, una parola sincera può fare la differenza. Sul lavoro, concentratevi sulle priorità e non fatevi distrarre da questioni secondarie.