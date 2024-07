Oroscopo Paolo Fox 17 luglio: amici dello Scorpione, ottime opportunità lavorative. Amore in arrivo per i Toro

Ecco le previsioni di Paolo Fox per il 17 luglio 2024, con dettagli per tutti i segni zodiacali.

Ariete: È il momento di una svolta professionale. Dopo un periodo di stallo, l’estate porterà nuove opportunità e incontri positivi. Fate tesoro delle nuove connessioni

Toro: Luglio richiede decisioni importanti nelle relazioni personali. Venere sarà favorevole in amore, anche ad agosto. Eliminate ciò che non serve più e concentratevi su legami significativi

Gemelli: La selezione è la chiave. Sia in amore che nel lavoro, concentratevi su poche cose ma fatte bene. L’estate è propizia per l’amore, quindi aprite il cuore alle nuove possibilità

Cancro: È il periodo perfetto per mettere da parte malinconie e abbracciare la spensieratezza. Concentratevi sul divertimento e la positività. L’amore e il buon umore saranno le vostre guide

Leone: Con Mercurio favorevole dall’11 luglio e Venere attiva tutto il mese, questo è un momento ideale per portare a termine discussioni importanti e migliorare la forma fisica. Aspettatevi piacevoli novità

Vergine: L’estate è il momento ideale per seguire il cuore. Venere favorirà le questioni amorose. Ascoltate l’istinto e lasciate da parte la ragione per un po’

Bilancia: Le relazioni saranno intriganti grazie all’influsso di Venere. Un amore inaspettato potrebbe entrare nella vostra vita, quindi mantenetevi aperti alle nuove possibilità

Scorpione: Siate propositivi. Incontrerete una persona che vi aiuterà a risolvere un problema importante. L’atteggiamento positivo di giugno continuerà anche per tutto luglio

Sagittario: Dopo mesi difficili, luglio porta un netto miglioramento. L’estate sarà importante per i rapporti lavorativi e sentimentali. Avete l’opportunità di portare a termine diversi progetti

Capricorno: Questo periodo è ricco di novità e conferme. Agosto sarà un mese da sfruttare appieno. Evitate di lasciare spazio a persone che non lo meritano

Acquario: Luglio porterà ottime notizie. Le ambiguità dei mesi scorsi spariranno, permettendo una ripresa. Venere nel segno offrirà un’estate di riscatto e soddisfazioni

Pesci: Fate attenzione a non tirare troppo la corda. Da metà giugno avete un cielo favorevole, quindi non forzate troppo i tempi. Le risposte in amore arriveranno, quindi abbiate pazienza