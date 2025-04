Oroscopo Paolo Fox 15 Aprile: Toro, la Luna favorevole porta stabilità. Leone, in amore sei più deciso

Inizia una nuova settimana e Paolo Fox ci accompagna con le sue previsioni astrologiche. Amore, lavoro e fortuna: scopri cosa riservano le stelle per il tuo segno in questa giornata di metà aprile.

Ariete

La settimana parte con energia: sei determinato e pronto a risolvere vecchie questioni. In amore serve più pazienza, soprattutto in coppia.

Toro

La Luna favorevole porta stabilità. È il momento giusto per chiarire un malinteso. Buone notizie in arrivo sul fronte lavorativo.

Gemelli

Giornata frenetica ma stimolante. Attenzione però a non trascurare i sentimenti, potresti ferire qualcuno senza volerlo.

Cancro

Un lunedì di riflessione. Cerca di non farti influenzare troppo dalle emozioni. In ambito lavorativo, piccoli ritardi non devono scoraggiarti.

Leone

Hai voglia di metterti in mostra, e le stelle ti danno una mano. Ottima giornata per avanzare richieste o proporre idee. In amore sei più deciso.

Vergine

Un po’ di tensione da gestire, ma nulla che non si possa affrontare con metodo. La serata sarà più serena, ideale per stare con chi ami.

Bilancia

La Luna ti rende più empatico. Giornata positiva per i sentimenti e per rinsaldare legami. Il lavoro procede bene, ma evita distrazioni.

Scorpione

La tua determinazione sarà premiata. In amore sei magnetico, ma non esagerare con la gelosia. Giornata intensa anche sul piano professionale.

Sagittario

Hai bisogno di nuovi stimoli. Se qualcosa ti va stretto, è il momento di cambiare. Bene il lavoro, ma resta coi piedi per terra.

Capricorno

La settimana parte in modo costruttivo. Hai obiettivi chiari e le energie giuste per raggiungerli. In amore, meno rigidità e più ascolto.

Acquario

Qualche piccolo ostacolo, ma niente di insormontabile. Servirà un po’ di flessibilità. Amore in ripresa dopo giorni sottotono.

Pesci

La Luna ti aiuta a ritrovare equilibrio emotivo. Le relazioni personali migliorano. Creatività in aumento: approfittane sul lavoro.