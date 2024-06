Oroscopo Paolo Fox 12 giugno: amici del Toro, è il momento di fare chiarezza nella vita. Vergine, fase di cambiamento

Ecco le previsioni astrologiche di Paolo Fox per il 12 giugno 2024, segno per segno. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo in amore, lavoro e benessere.

Ariete: Giornata importante per risolvere questioni lasciate in sospeso. Avete l’energia giusta per affrontare e superare gli ostacoli. L’amore è in fase di crescita, approfittatene per fare progetti a lungo termine

Toro: Giove nel segno vi dona forza e determinazione. È il momento giusto per mettere ordine nelle vostre relazioni personali e professionali. Attenzione a chi non merita la vostra fiducia​

Gemelli: Venere e Giove vi sostengono, portando novità interessanti. L’amore è in primo piano, ma dovete imparare a gestire meglio le vostre energie per evitare di disperderle

Cancro: Una giornata positiva per chi cerca stabilità nel lavoro. Le emozioni saranno intense, ma gestibili. L’importante è non lasciarsi sopraffare dai ricordi del passato​

Leone: Periodo di recupero dopo un maggio difficile. Con Venere favorevole, potete aspettarvi miglioramenti in amore e nuove opportunità professionali. Prestate attenzione al benessere fisico​

Vergine: Fase di cambiamento, soprattutto sul lavoro. Nonostante qualche incertezza in amore, avrete la possibilità di chiarire e migliorare le relazioni esistenti. Il mese di agosto porterà maggiore serenità​

Bilancia: Tempo di riconferme e nuove opportunità. L’amore va a gonfie vele, ma è fondamentale non forzare le situazioni. Lavoro e benessere sono favoriti dalle stelle

Scorpione: Uscite dall’opposizione di Giove e questo vi rende più propositivi. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le delusioni recenti. Ottimo cielo per il lavoro e per la salute, specialmente a luglio​

Sagittario: Giornata ideale per fare piani a lungo termine. Le stelle sono dalla vostra parte, favorendo incontri interessanti e nuove collaborazioni. Attenzione alla gestione delle finanze​

Capricorno: Giugno si presenta complicato, soprattutto in amore. È il momento di prendere decisioni importanti per il futuro della coppia. Cercate di capire le reali intenzioni del vostro partner prima di agire

Acquario: Con Venere che entra nel segno, l’amore migliorerà significativamente. Per chi ha cambiato lavoro da poco, iniziano ad arrivare le prime soddisfazioni. Le coppie di lunga data devono prestare attenzione alla comunicazione

Pesci: Venere dissonante rende l’amore più complicato. Potreste avere a che fare con vecchie questioni irrisolte. Sul lavoro, tuttavia, stanno per arrivare soluzioni inaspettate