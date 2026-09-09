Oroscopo Paolo Fox 10 settembre: Leone, avete ancora molte cose da fare e il rischio è quello di sentirvi sotto pressione. Luna favorevole per i Pesci

Giovedì 10 settembre porta un cielo ricco di cambiamenti e nuove energie. La giornata invita a mettere ordine nelle questioni pratiche, ma anche a guardare con maggiore attenzione ai sentimenti e ai rapporti con gli altri.

Ariete

Giornata utile per ritrovare fiducia e guardare avanti. In amore è il momento di chiarire eventuali incomprensioni senza trasformare ogni confronto in una discussione. Sul lavoro possono arrivare responsabilità importanti: valutate bene ogni scelta prima di agire. Evitate spese impulsive.

Toro

Le stelle favoriscono concretezza e organizzazione. Potreste avere nuove idee o interessi che meritano di essere approfonditi, soprattutto sul lavoro. In amore serve maggiore pazienza: un piccolo contrasto non deve diventare una prova di forza. Bene le intuizioni, ma attenzione alle decisioni economiche.

Gemelli

Giornata dinamica, con possibilità di cambiamenti e nuove prospettive. Il desiderio di fare e sperimentare non manca, ma sarà importante non disperdere le energie in troppe attività contemporaneamente. In amore torna la voglia di condividere e di vivere qualcosa di diverso dal solito.

Cancro

Il cielo regala maggiore serenità e prepara una fase molto interessante nei sentimenti. Venere favorisce incontri, relazioni e rapporti personali, ma anche possibili soddisfazioni professionali. Una buona occasione potrebbe permettervi di dimostrare quanto valete. Lasciatevi alle spalle qualche vecchia delusione.

Leone

Avete ancora molte cose da fare e il rischio è quello di sentirvi sotto pressione. Sul lavoro cercate di mantenere la concentrazione senza pretendere risultati immediati. In amore sarà importante dedicare più tempo alla persona amata: se c’è stata una distanza, un dialogo sincero può aiutare a ricucire.

Vergine

Il vostro segno vive una giornata importante, ideale per mettere ordine e programmare il futuro. Mercurio sostiene idee e iniziative, mentre Venere apre una fase più favorevole per i sentimenti. Non pretendete però che tutto cambi immediatamente: alcune novità avranno bisogno di tempo per dare i loro frutti.

Bilancia

Il passaggio di Mercurio nel vostro segno favorisce il dialogo e la capacità di trovare compromessi. Sul lavoro potrete gestire meglio trattative e rapporti con colleghi e collaboratori. In amore cercate di dire chiaramente ciò che desiderate, evitando di nascondere dubbi e malumori.

Scorpione

È una delle giornate più interessanti del periodo. Venere entra nel vostro segno e porta intensità, fascino e maggiore sicurezza nei rapporti. Chi è single potrebbe vivere un incontro significativo, mentre le coppie possono riscoprire una forte complicità. Sul lavoro seguite l’istinto, ma senza trascurare la concretezza.

Sagittario

Dopo alcune settimane caratterizzate da rallentamenti e dubbi, il cielo comincia a diventare più favorevole. Potrebbero arrivare contatti utili o occasioni attraverso amici e conoscenze. In amore cresce il desiderio di vivere emozioni nuove. Evitate però di pretendere tutto e subito.

Capricorno

Le stelle vi invitano a riorganizzare priorità e progetti. Sul lavoro potrebbe emergere il desiderio di cambiare qualcosa nell’ambiente o nel modo di gestire le vostre responsabilità. In amore il dialogo diventa fondamentale: parlare con calma vi permetterà di evitare tensioni inutili.

Acquario

La giornata richiede prudenza soprattutto nei rapporti personali. Alcune situazioni affettive diventate troppo pesanti o ripetitive potrebbero spingervi a chiedere maggiore libertà. Sul lavoro non fate mosse troppo drastiche e controllate bene le questioni economiche. La pazienza sarà una preziosa alleata.

Pesci

Il cielo favorisce soprattutto l’amore e i rapporti personali. Venere porta maggiore intensità nei sentimenti e può aiutare a recuperare una relazione o a trasformare una conoscenza in qualcosa di più importante. Sul lavoro qualche rallentamento resta possibile, ma le prospettive migliorano e tornano fiducia e creatività.