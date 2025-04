Oroscopo Paolo Fox 10 Aprile: Vergine, salute da tenere sotto controllo. Leoncini, qualcosa bolle in pentola

Una nuova giornata si apre sotto il cielo primaverile, e come sempre le stelle ci riservano consigli, intuizioni e qualche sorpresa. Ecco le previsioni astrologiche segno per segno di Paolo Fox per mercoledì 10 aprile.

Ariete

Giornata energica: sei determinato e carico. Approfitta per risolvere questioni lavorative lasciate in sospeso. In amore, sii più paziente.

Toro

La Luna ti invita a rallentare: ascolta il tuo corpo e concediti una pausa. In amore, evita discussioni inutili.

Gemelli

Giornata vivace e ricca di scambi interessanti. Ottime idee sul lavoro, ma occhio alla fretta. Novità piacevoli in arrivo sul fronte sentimentale.

Cancro

Serve più sicurezza nelle tue scelte. Le stelle ti supportano se vuoi fare un passo importante in amore. Lavoro stabile, ma occhio alle spese.

Leone

Qualcosa bolle in pentola: segui l’istinto e non temere di osare. Il partner potrebbe chiederti maggiore attenzione. Serata passionale.

Vergine

Tanta concentrazione sul lavoro, ma rischi di trascurare chi ti vuole bene. Cerca l’equilibrio tra doveri e affetti. Salute da tenere sotto controllo.

Bilancia

Hai bisogno di leggerezza: circondati di persone che ti fanno stare bene. Bene i progetti creativi. In amore, chiarisci un malinteso.

Scorpione

Sei più riflessivo del solito: ottimo momento per fare scelte ponderate. In amore, è il momento di parlare con il cuore.

Sagittario

Giornata brillante per nuove iniziative. Il tuo entusiasmo è contagioso. Bene i rapporti d’amicizia, possibile un incontro interessante.

Capricorno

Un po’ di nervosismo in mattinata, ma tutto si risolve con il dialogo. Sul lavoro evita le rigidità. In amore, apriti di più.

Acquario

Hai bisogno di stimoli nuovi: esci dalla routine. L’amore ti dà energia, ma non trascurare chi ti sta accanto da tempo.

Pesci

Intuito al massimo: fidati delle tue sensazioni. Buone notizie in arrivo. Giornata ideale per rafforzare i legami affettivi.