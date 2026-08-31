Oroscopo Paolo Fox 1° settembre: Vergine, una giornata favorevole per organizzare il lavoro. Sagittario, avete bisogno di ritrovare entusiasmo e libertà

Settembre apre le porte a una nuova fase, tra voglia di ripartire, progetti da mettere a fuoco e qualche situazione da sistemare. Il cielo del 1° settembre invita a essere concreti, senza rinunciare alle emozioni e alle opportunità che possono presentarsi.

Ariete

La giornata porta energia e determinazione. Potrete finalmente riprendere in mano un progetto lasciato in sospeso e guardare al futuro con maggiore fiducia. In amore cercate di non avere fretta: un dialogo sincero può chiarire una situazione.

Toro

Giornata positiva per il Toro, soprattutto sul piano pratico. Avrete le idee più chiare e potrete concentrarvi sugli obiettivi che contano davvero. In amore torna il desiderio di stabilità, mentre sul lavoro una scelta concreta potrebbe rivelarsi vincente.

Gemelli

Settembre parte con qualche pensiero di troppo, ma non mancheranno occasioni interessanti. Cercate di non disperdere le energie in troppe direzioni. In amore lasciate che le cose evolvano naturalmente, senza pretendere risposte immediate.

Cancro

Potrebbe esserci un po’ di nervosismo, soprattutto se qualcuno non rispetterà le vostre aspettative. Evitate discussioni inutili e concentratevi sulle questioni davvero importanti. In amore serve maggiore comprensione reciproca.

Leone

Il Leone ritrova entusiasmo e voglia di fare. Questo è un buon momento per trasformare un’idea in un progetto concreto e per tornare a credere nelle proprie capacità. In amore le emozioni diventano più profonde e sincere.

Vergine

Una giornata favorevole per organizzare il lavoro e programmare i prossimi passi. La lucidità vi aiuta a prendere decisioni importanti senza lasciarvi condizionare dalle emozioni. In amore una persona vicina saprà darvi il sostegno di cui avete bisogno.

Bilancia

Le stelle favoriscono i rapporti e le nuove occasioni. Potrebbe arrivare una proposta interessante, ma sarà importante non essere troppo esigenti. In amore, per le coppie solide, torna un clima più sereno e complice.

Scorpione

Giornata intensa e produttiva. Avrete una grande capacità di concentrazione e potrete ottenere risultati importanti, soprattutto se saprete mantenere alta la determinazione. In amore, invece, potreste avere poco tempo da dedicare ai sentimenti.

Sagittario

Avete bisogno di ritrovare entusiasmo e libertà. Una nuova scelta potrebbe aprire una strada diversa dal previsto. Le amicizie saranno preziose e vi aiuteranno a recuperare leggerezza e buonumore. In amore non forzate i tempi.

Capricorno

Il 1° settembre può regalare una sorpresa positiva sul piano sentimentale. Un incontro o una conversazione potrebbero cambiare il vostro modo di vedere una situazione. Sul lavoro, invece, si intravedono nuove possibilità di collaborazione.

Acquario

Una giornata da vivere con maggiore disponibilità verso gli altri. Se avete avuto una discussione con il partner, questo è il momento giusto per fare un passo indietro e recuperare serenità. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta inattesa.

Pesci

La mente è già proiettata verso i progetti dei prossimi mesi. Non cercate però di fare tutto da soli: i consigli di una persona esperta possono essere molto utili. In amore lasciate spazio alle emozioni, evitando di complicare ciò che può essere semplice.