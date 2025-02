Oroscopo 13 Febbraio Paolo Fox: Cancro, in amore, potrebbero emergere questioni da risolvere. Sagittario, ripresa emotiva in arrivo

Il 13 febbraio 2025 si preannuncia una giornata ricca di influenze astrali significative per tutti i segni zodiacali. Le configurazioni planetarie attuali offrono spunti interessanti in ambito amoroso, professionale e personale. Ecco le previsioni dettagliate per ciascun segno.

Ariete: La presenza di Venere nel vostro segno amplifica i sentimenti, rendendo questo periodo ideale per approfondire relazioni esistenti o iniziarne di nuove. Tuttavia, Marte in posizione sfavorevole potrebbe causare tensioni sul lavoro; è consigliabile affrontare le sfide con calma e diplomazia.

Toro: State attraversando una fase di maggiore concretezza e determinazione. Dopo San Valentino, l’ingresso di Mercurio in posizione favorevole faciliterà la risoluzione di questioni economiche o legali. Approfittate di questo momento per consolidare le vostre finanze e pianificare il futuro.

Gemelli: Siete al centro di una rivoluzione planetaria che potrebbe portare a discussioni e confronti, specialmente nelle due settimane successive a San Valentino. È il momento di chiarire eventuali malintesi e affrontare le questioni irrisolte, sia in ambito professionale che personale.

Cancro: In amore, potrebbero emergere questioni da risolvere; è importante comunicare apertamente con il partner per evitare incomprensioni. Sul lavoro, Giove in posizione favorevole porta nuove opportunità e proposte interessanti. Siate pronti a cogliere le occasioni che si presentano.

Leone: Il cielo dell’amore è particolarmente attivo, con Venere che favorisce nuove relazioni o il rafforzamento di quelle esistenti. Sul lavoro, l’uscita di Mercurio da una posizione critica porta miglioramenti e nuove prospettive. È il momento di mettere in atto i vostri progetti con fiducia.

Vergine: La Luna nel vostro segno vi rende più reattivi e propositivi. È il momento di riflettere sulle vostre scelte e di pianificare con attenzione le prossime mosse, soprattutto in vista della primavera. Non abbiate paura di apportare cambiamenti necessari per il vostro benessere.

Bilancia: Giove vi spinge a concentrarvi sul lavoro e sugli esami. In amore, potreste sentirvi distaccati; attenzione a eventuali complicazioni con ex partner. Mantenete l’equilibrio e cercate di non farvi sopraffare dalle emozioni negative.

Scorpione: Dopo un periodo stressante, si prospetta un miglioramento. C’è un’agitazione positiva nell’aria; in amore, desiderate maggiore calore dal partner. Esprimete i vostri sentimenti apertamente e non temete di mostrare vulnerabilità.

Sagittario: Siete pronti per una ripresa sia emotiva che personale. Le relazioni amorose che iniziano ora potrebbero essere significative per il futuro. Sul lavoro, nuove opportunità si profilano all’orizzonte; siate pronti a coglierle con entusiasmo.

Capricorno: Siete concentrati su questioni economiche. Marte opposto potrebbe portare tensioni; cercate di non trasferire lo stress lavorativo nelle relazioni personali. Prendetevi del tempo per rilassarvi e ricaricare le energie.

Acquario: Vi trovate in una fase creativa, supportata da Giove. Attenzione alle questioni legali o burocratiche. In amore, grandi progetti all’orizzonte; è il momento di pianificare il futuro con il partner.

Pesci: Mercurio entra nel segno, invitandovi a concentrarvi sui sentimenti. Per chi attende risposte o notizie, entro fine mese potrebbero arrivare novità positive. Siate aperti alle nuove opportunità e non temete di esprimere i vostri desideri.