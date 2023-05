Opportunità di promozione turistica: avviso di interesse per operatori nel Vallo di Diano

La Comunità montana ha emesso un avviso/manifestazione di interesse rivolto agli operatori turistici attivi nel territorio della Destinazione Turistica Vallo di Diano. L’obiettivo principale è offrire un’opportunità di promozione delle proprie attività sul portale turistico ufficiale www.visitvallodidiano.info.

Destinatari dell’avviso

L’avviso è indirizzato ai seguenti destinatari: operatori turistici, strutture ricettive/ricettività open air (campeggi, rifugi, bivacchi), produttori locali (settore artigianale ed enogastronomico), imprese di servizi turistici, guide naturalistiche, ambientali, escursionistiche, operatori ed istruttori olistici e associazioni con sede operativa nei 15 comuni del comprensorio Vallo di Diano.

Obiettivi dell’avviso

L’obiettivo principale dell’avviso è sostenere la competitività delle imprese turistiche del territorio, stimolarne lo sviluppo e l’attrattività, nonché consolidare la presenza del Vallo di Diano sui principali mercati nazionali ed internazionali. Ciò contribuirà a rafforzare le opportunità professionali ed occupazionali nella Destinazione Vallo di Diano.

Scadenza e informazioni dettagliate

Le candidature per partecipare dovranno essere inviate entro e non oltre il 24 giugno. Tutte le informazioni dettagliate e la procedura da seguire per aderire all’avviso possono essere reperite sul sito ufficiale della Comunità Montana Vallo di Diano all’indirizzo: http://www.montvaldiano.it/notizia-4616.html.