Opportunità di lavoro nelle regioni del Sud. Assunzioni anche in Campania

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ha indetto un concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di 2.200 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità di lavoro, mirata a rafforzare le strutture amministrative nelle Regioni del Sud Italia, tra cui Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Dettagli del concorso

Il bando prevede l’assunzione di personale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali. Di queste 2.200 unità, 71 sono riservate specificamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Le restanti 2.129 unità saranno distribuite tra le varie Regioni e le città metropolitane.

Profili Professionali

Le 71 unità destinate al Dipartimento sono suddivise nei seguenti profili:

37 unità come specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1)

come specialista giuridico legale finanziario (Codice A.1) 10 unità come specialista di comunicazione e sistemi informatici (Codice A.2)

come specialista di comunicazione e sistemi informatici (Codice A.2) 5 unità come specialista di settore scientifico tecnologico con competenze statistiche (Codice A.3.1)

come specialista di settore scientifico tecnologico con competenze statistiche (Codice A.3.1) 19 unità come specialista di settore scientifico tecnologico con competenze tecniche (Codice A.3.2)

Scadenze e Modalità di Partecipazione

Le candidature possono essere presentate fino al 7 novembre 2024. Gli interessati dovranno inviare la domanda esclusivamente tramite il portale “inPA”, autenticandosi con SPID o altri sistemi di identità digitale. Per maggiori informazioni clicca qui.