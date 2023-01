Opportunità di lavoro in Cilento. Campeggio cerca personale

Con l’approssimarsi della stagione estiva aumentano le opportunità di lavoro, soprattutto nei comuni costieri. Le attività stagionali riaprono e si registra un notevole incremento dei posti di lavoro, in particolare in strutture balneari, ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande o negozi attivi per brevi periodi nelle aree turistiche.

Opportunità di lavoro estivo

Il lavoro estivo è un’occasione per studenti o persone in cerca di un’occupazione temporanea. Può rappresentare anche un’esperienza lavorativa e formativa, oltre che una fonte di denaro extra, ed è spesso utilizzato come un modo per finanziare gli studi o per aiutare a pagare le spese.

L’offerta di lavoro

Il Campeggio Desiderio, in località Varolato a Capaccio Paestum, è in cerca di personale per svolgere lavori di manutenzione del verde (taglio erba e siepi), montaggio e smontaggio strutture, pulizia delle aree all’aperto. Assunzione da febbraio a settembre.

Per maggiori info contattare il numero 3939356048 (anche WhatsApp) oppure inviare il curriculum a info@campingdesiderio.com. Non viene fornito alloggio.

Perché scegliere un lavoro estivo

Il lavoro estivo è una delle opportunità più popolari per i giovani che cercano di guadagnare denaro e acquisire esperienza lavorativa durante l’estate. Inoltre può essere un’occasione per conoscere nuove persone e di fare nuove esperienze. Lavorare in un ambiente nuovo e diverso può aiutare a sviluppare la propria personalità e a migliorare la propria capacità di adattamento.

Per gli adulti, invece, un lavoro durante la stagione estiva garantisce guadagni extra e permette di acquisire ulteriori referenze per eventuali lavori futuri.