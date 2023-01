Opportunità di lavoro con Italo Treno. Ecco le posizioni aperte

Opportunità di lavoro con Italo Treno. Un interessante novità per quanti sono appassionati del mondo delle ferrovie. NTV – Nuovo Trasporto viaggiatori cerca personale. In questo articolo vi forniremo le necessarie informazioni sulle figure ricercate e sulle modalità di candidatura.

Cos’è NTV

NTV, la società di Italo Treno, è un’azienda in forte crescita. Negli ultimi tempi ha incrementato le sue corse ad alta velocità ed implementato il numero fermate in tutta Italia. Il gruppo è nato nel 2006. Padri fondatori Luca di Montezemolo, Diego Della Valle, Gianni Punzo e Giuseppe Sciarrone. Il Gruppo è stato il primo, a livello mondiale, ad utilizzare il nuovo treno Alstom AGV. La particolarità è che detiene il primato di velocità ferroviaria. Oggi NTV può contare su una flotta composta da 25 treni Italo Agv 575 e 26 treni Italo EVO, ed impiega circa 2 mila collaboratori.

Le offerte di lavoro di Italo Treno

Italo Treno ha diverse posizioni di lavoro aperte. Al momento la società cerca personale per assunzioni in Lazio e Lombardia. Si cerca personale di bordo ma anche amministrativi Possono candidarsi sia laureati che diplomati con una buona conoscenza della lingua inglese.

Nella sede di Milano e Roma si cercano macchinisti, diplomati con licenza europea di condotta treni in corso di validità. I candidati devono avere anche un certificato complementare di categoria B valido e un anno di esperienza.

Per la sede di Roma, invece, si cercano le seguenti figure:

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);

Addetto Privacy;

Addetto Tesoreria;

Controller;

Diplomati e Laureati Categorie Protette;

It Budget Analyst;

Junior Business Controller;

Junior Regulatory Affairs;

Neolaureati Ingegneria Gestionale, Economia e Statistica.

Responsabile Cyber Security;

Tax Specialist.

Le altre opportunità di lavoro

In questo periodo Italo Treno ha previsto assunzioni anche per categorie protette da impiegare in varie funzioni aziendali. Questi i requisiti:

iscrizione nelle liste di collocamento mirato, art.18 Legge 68/99;

buona conoscenza della lingua inglese;

diploma di scuola superiore o laurea.

La sede di lavoro è Roma.

Periodicamente Italo Treno lancia anche altre opportunità di lavoro come hostess e steward di bordo e operatori di impianto. Necessario possedere diploma o laurea e, in alcuni casi, esperienza nel settore elettronico. Per consultare le offerte di lavoro clicca qui.