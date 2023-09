Operazione Antidroga dei Carabinieri a Salerno: arrestato 40enne per detenzione di 10 dosi di crack

Nella notte del 23 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno condotto un’operazione di successo nell’ambito della lotta al traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, è stato arrestato in flagranza di reato F.M., un individuo di 40 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno individuato F.M. in possesso di una quantità significativa di crack, suddivisa accuratamente in 10 dosi pronte per essere immesse sul mercato illegale. In totale, sono stati sequestrati 3 grammi di questa pericolosa sostanza. Oltre alla droga, i Carabinieri hanno rinvenuto la somma in contanti di 250 euro, che si presume fosse destinata a ulteriori attività illegali legate allo spaccio di stupefacenti.

Bloccato traffico di sostanze stupefacenti

Nell’ambito della stessa attività, un cittadino salernitano di 47 anni è stato denunciato alle autorità competenti. L’operazione dei Carabinieri ha permesso di colpire duramente il traffico di sostanze stupefacenti nella zona, contribuendo a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare il dilagante problema della tossicodipendenza.

L’arresto

L’arresto di F.M. dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel combattere il traffico di droga e le attività criminali connesse. Le indagini proseguiranno per individuare eventuali complici o reti criminali che potrebbero essere coinvolte in questo illecito commercio di stupefacenti.