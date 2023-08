Open Day suggestivo, organizzato dalla Scuola Calcio Diesse di Eboli,Presso il Centro Sportivo D’Ambrosio

Mister Orazio Di Stefano e tutto il suo staff, ha accolto tutti i bambini e le bambine ragazzi e ragazze, aprendo le porte della grande “Famiglia Diesse”.

Una serata trascorsa fino a mezzanotte, fra divertimento e socializzazione, in cui circa cento giovani si sono avvicendati e confrontati sul tappeto sintetico del D’Ambrosio, fra mini partite, calcio-tennis e esercizi di precisione e abilità!

Aggregazione ed intrattenimento anche per i genitori che presso l’area food hanno degustato piatti freschi della tradizione locale.

“Abbiamo pensato un modo originale per far conoscere la nostra Scuola Calcio, riservando una serata spensierata e allegra a tutte le persone che in questi anni ci stanno dando fiducia e a quelli che vorranno darcela, per la crescita psicofisica dei propri figli”, ha spiegato soddisfatto Mister Orazio, Responsabile tecnico organizzativo della Diesse.

Un evento che fa da trampolino di lancio alla nuova stagione sportiva che sta per iniziare.

“Ora ci riposeremo un po’, per poi ritrovarci il 21 agosto con gli ultimi open day, prima dell’ufficiale inizio delle attività. Il nostro intento è quello di trasmettere i giusti valori sportivi ed etici ai giovani, attraverso questo gioco meraviglioso che è il calcio, senza inutili promesse e finte illusioni, ma garantendo loro un ambiente sereno e spensierato, dove poter coltivare il loro sogno!”.