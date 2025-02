Omignano: uomo in stato confusionale irrompe in un’abitazione, momenti di panico

Mattinata di paura ad Omignano, nella zona della stazione ferroviaria, dove un uomo ferito e in stato confusionale ha fatto irruzione in un’abitazione, provocando panico ad un’anziana che si trovava in casa da sola. Solo il provvidenziale intervento del figlio ha evitato conseguenze peggiori.

L’irruzione e il panico

L’episodio è avvenuto nelle prime ore di ieri, quando l’uomo, di nazionalità straniera e con il volto e una mano insanguinati, si è presentato alla porta dell’abitazione. In evidente difficoltà, ha iniziato a chiedere aiuto in modo concitato, ma il suo comportamento confuso e l’aspetto spaventoso hanno immediatamente messo in allarme l’anziana, che non ha avuto il tempo di capire cosa stesse accadendo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto, sentite le urla, è sopraggiunto anche il figlio della donna che si trovava al piano superiore della palazzina. Quest’ultimo, dopo aver messo in sicurezza la madre, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto in pochi minuti. I militari hanno trovato l’uomo ancora all’interno dell’abitazione, in stato di forte alterazione. Nonostante fosse confuso, non ha opposto resistenza.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure all’uomo, constatando la presenza di ferite sul volto e sulla mano, la cui origine rimane ancora poco chiara. L’uomo è stato trasferito d’urgenza al reparto psichiatrico dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove si trova attualmente in osservazione. Le autorità stanno cercando di risalire alla sua identità e di comprendere i motivi del suo gesto.