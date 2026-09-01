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Omignano investe sulla viabilità: via libera a 2,8 milioni per la sicurezza stradale

Omignano approva il progetto esecutivo da 2,8 milioni per la messa in sicurezza e la difesa idrogeologica della strada Piano della Chianca.

Di: Antonio Pagano
Omignano investe sulla viabilità: via libera a 2,8 milioni per la sicurezza stradale

L’Amministrazione Comunale di Omignano, guidata dal sindaco Raffaele Mondelli, continua ad investire sul territorio e, in modo particolare, sulla viabilità locale.

La Giunta municipale ha infatti approvato il progetto esecutivo relativo agli “interventi di sistemazione idrogeologica con opere di consolidamento e contenimento versanti a difesa della strada comunale Piano della Chianca”, che prevede un costo complessivo di 2.836.533,78 euro.

Fondi ministeriali per la sicurezza del territorio e delle strade

Per la progettazione dell’opera, l’Ente ha beneficiato delle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno. I fondi arrivano dalla Legge 160/2019 (articolo 1, comma 51), che assegna agli Enti locali contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici, nonché per investimenti mirati alla protezione della rete stradale comunale.

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