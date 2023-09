Omignano, al via il centro estivo per minori

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, nell’ottica di favorire le occasioni di svago, crescita e formazione dei minori residenti, ha avviato un servizio di centro estivo presso i locali comunali “casa bianca”, ubicati in via Pedemontana di Omignano Scalo, nel periodo che va dal 5 al 9 settembre 2023 per minori di età compresa dai 6 agli 11 anni.

Le attività in programma

Il titolo del progetto è “A che libro giochiamo? Viaggio nel mondo delle fiabe”, e sarà curato dalla “Mansarda Soc. Cop. ARL”; le attività in programma che svolgeranno i bambini riguarderanno un laboratorio di animazione teatrale, un laboratorio di manipolazione creativa, e un laboratorio di lettura ad alta voce. Il centro estivo per minori si terrà il giorno 5 settembre pomeriggio dalle ore 17.30 – 19.30; e i giorni 6, 7, 8 e 9 settembre mattina dalle ore 10.00 – 12.00. A conclusione delle attività ci sarà uno spettacolo itinerante de La Mansarda Teatro dell’Orco, dalle ore 17.00.

Come partecipare

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il giorno 2 settembre 2023 mediante consegna a mani all’ufficio protocollo e/o a mezzo pec all’indirizzo: comune.omignano@pec.it compilando il modulo, disponibile presso il sito istituzionale del comune e/o presso gli uffici comunali.