Proseguono gli interrogatori di garanzia per gli indagati per i soggetti indagati per l’omicidio del sindaco pescatore. Sabato è toccato a Giuseppe Cipriano, difeso dall’avvocato Giovanni Annunziata.

Proprio quest’ultimo, al termine dell’interrogatorio, si è soffermato con i cronisti, respingendo nuovamente le accuse mosse nei confronti del suo assistito.