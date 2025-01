Omicidio Nowak, Dausel resta in carcere: rinviata l’udienza di riesame

Resta ancora in carcere Kai Dausel, il 62enne tedesco, accusato di omicidio aggravato e distruzione di cadavere della sua compagna connazionale, Silvia Nowak, in quel di Ogliastro Marina, frazione di Castellabate. L’udienza di riesame in programma questa mattina presso il Tribunale di Salerno, infatti, è stata rinviata al prossimo lunedì 13 gennaio.

Ancora in carcere

L’uomo, difeso dall’avvocato Felice Carbone, continua a dichiararsi innocente e proprio tramite il suo legale era stata presentata istanza di riesame dopo l’arresto dello scorso 16 dicembre.

La Procura di Vallo della Lucania sta continuando ad indagare sul caso, cercando di far luce sul movente che avrebbe provocato un omicidio di tale impeto.

La Nowak, infatti, fu trovata lo scorso 18 ottobre, dopo tre giorni dalla scomparsa, in stato di decomposizione e con il corpo semi carbonizzato.