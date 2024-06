Olevano sul Tusciano: pubblicato l’avviso per l’iscrizione all’asilo nido e per avviare il centro estivo

Le politiche sociali ancora una volta al centro dell’Ente guidato dal Sindaco Michele Ciliberti. Nei giorni scorsi infatti, sono stati pubblicati due avvisi consultabili sull’albo pretorio del comune picentino, il primo riguarda le iscrizioni per l’annualità 2024/25 per il micro nido comunale. Il secondo, invece, il centro estivo. «L’amministrazione che ho l’onore di guidare – ha evidenziato il primo cittadino Michele Ciliberti – ha tra le sue priorità il sociale e le categorie più vulnerabili della popolazione. Con questi due interventi, abbiamo pensato di dare risposte concrete ai minori ed un supporto alle famiglie. Quando termina la scuola, infatti, i bambini hanno bisogno di un punto di riferimento affidabile per il proprio svago ed intrattenimento. Per quanto concerne il micro nido – conclude il Sindaco – dal prossimo Ottobre ospiteremo i nostri bimbi, in una struttura moderna e virtuosa. Siamo al lavoro per garantire fasce di orario più ampie».

Il progetto è riservato ai bambini compresi tra 0 e 36 mesi, le attività dal prossimo ottobre si svolgeranno nella nuova struttura di Ariano, riqualificata grazie ai fondi del PNRR. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per le ore 12.00 del prossimo 5 luglio. Per quanto riguarda il centro estivo invece, l’Amministrazione ha inteso organizzare un progetto di 4 settimane, che coinvolgerà 300 bambini della fascia di età 3-14 anni.

Una progettualità che vedrà impegnati i partecipanti dal 1 al 26 Luglio in attività educative, sportive, culturali e ricreative dalle ore 9.00 alle ore 16.00. In questo caso le iscrizioni gratuite fino a 9.360,00 € di reddito ISEE, termineranno lunedì 24 giugno.