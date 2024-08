Ogliastro Cilento: il campetto di Eredita intitolato a Debora Radano

Il campetto di Eredita sarà intitolato a Debora Radano, morta giovanissima in un tragico incidente stradale. È quanto stabilito dall’amministrazione comunale del comune di Ogliastro Cilento, guidata dal sindaco Michele Apolito.

La scelta fatta dall’Ente rappresenta un «monito per tutti coloro che nell’euforia della giovinezza mettono a rischio la propria vita e quella degli altri». «L’intitolazione vuol essere lo spunto per una riflessione sulla fugacità della vita, ed è un sostegno morale per il dolore di quelle famiglie che hanno subito la perdita di un congiunto il cui loro ricordo non si potrà cancellare mai», fanno sapere da palazzo di città.

L’intitolazione dell’impianto di via Perrotta è in programma il prossimo 6 agosto alle ore 18.30.

Chi era Debora Radano

Debora Radano era una studentessa dell’istituto Alberghiero “Paolillo” di Gromola. Morì il 4 giugno di 16 anni fa. La giovane stava tornando a casa dopo aver superato l’esame del terzo anno. Purtroppo, però, il suo viaggio in moto con un amico prese una svolta tragica quando il mezzo uscì di strada. La ragazza venne immediatamente trasportata all’Ospedale di Vallo della Lucania in condizioni gravissime.

Nonostante gli sforzi medici, le ferite riportate da Debora si rivelarono fatali. Dopo due settimane di agonia, la giovane studentessa perse la vita: era il 17 giugno 2008. La tragedia sconvolse tutta la comunità che non ha mai smesso di ricordarla. Ora il suo nome resterà ulteriormente impresso nella memoria di tutti grazie all’intitolazione di questo spazio pubblico.