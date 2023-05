Ogliastro Cilento: dopo il voto definita la giunta

Il sindaco di Ogliastro Cilento, Michele Apolito, non ha perso tempo a formare la sua nuova giunta. A meno di una settimana dal voto, infatti, ha deciso chi lo affiancherà nel suo mandato amministrativo per il prossimo quinquennio.

La giunta comunale di Ogliastro Cilento

La scelta è caduta su Debora Longo che con 154 preferenze è risultata la più votata dagli elettori ogliastresi e avrà anche il ruolo di vicesindaco e Giuseppe Cantalupo.

Nei prossimi giorni saranno definite anche le deleghe da assegnare agli assessori.

Le elezioni comunali

Michele Apolito può riprendere il lavoro interrotto negli ultimi mesi di commissariamento del Comune. Nella scorsa consiliatura, terminata in seguito alle dimissioni del primo cittadino Paolo Astone, era vicesindaco.

L’attuale sindaco guida ormai il centro cilentano da oltre trent’anni. Alle amministrative del 2021 non aveva potuto ricandidarsi avendo già esaurito il numero di mandati consecutivi che la legge consente.

939 i voti presi dalla sua lista, Ancora con voi per voi; 560 quelli andati a Francesco Santangelo a capo della lista Ogliastro Futura. Alle urne si è recato il 66% degli aventi diritto, contro il 58% delle scorse amministrative.

Siederanno in consiglio comunale: Debora Longo, Giuliano D’Angelo, Dario Polito, Giuseppe Cantalupo, Annalisa Volpe, Carmine Palimento, Davide Abbruzzese per la maggioranza. Per la minoranza, oltre al sindaco non eletto Franco Santangelo, comporranno l’assise Michela Cantalupo e Antonio Abate.