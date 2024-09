Serie A Femminile: la Lazio di Grassadonia diretta da Maria Marotta

Dopo il mercoledì di Coppa, con le vittorie di Roma e Juventus e la sconfitta della Fiorentina, torna in campo la Serie A femminile. Le cinque gare in programma, della massima divisione nazionale, saranno spalmate su tre giorni. Si parte oggi, infatti, alle 14:30 con il Napoli Femminile che a Cercola alzerà il sipario sul terzo turno di campionato ospitando il Sassuolo.

Serie A femminile: Marotta, Grassadonia e Vitale nel match Lazio-Juventus

Due, poi, i match del sabato con la Fiorentina pronta a ricevere al “Viola Park” la Sampdoria alle 18:00. Prima, però, la Lazio incrocerà la Juventus, alle ore 15:00, in diretta su Dazn. A guidare le biancocelesti dalla panchina è, da oltre un anno, Gianluca Grassadonia, che ha allenato in Serie B Salernitana, Foggia, Pro Vercelli e Pescara. Il salernitano classe ’72, che da giocatore ha vestito tra le altre le maglie di Cagliari, Venezia, Chievo, Cosenza e Salernitana, nella scorsa stagione ha ottenuto la promozione in massima serie sulla panchina delle laziali opposte ora alla corazzata Juventus. A dirigere il match del “Fersini” di Formello sarà, poi, Maria Marotta, direttore di gara della sez, di Sapri, che nelle settimane scorse aveva diretto Feralpi Salò-VIrtus Verona e Triestina-Arzignano in Serie C oltre a Roma-Cagliari nel campionato Primavera. La classe ’84 cilentana come primo assistente avrà, poi, Pierpaolo Vitale, della sez, di Salerno, in precedenza designato per Ternana-Pineto, di Serie C, e Lecce-Udinese, del campionato Primavera.

La chiusura la domenica

A chiudere il turno di Serie A femminile la domenica altre due partite: alle 12:30 la Roma farà visita al Como Women, al Ferruccio Trabattoni di Seregno, con il derby Inter-Milan, alle 15:45. L’intreccio rossonerazzurro è il match prescelto per la diretta in chiaro sulle reti RAI.