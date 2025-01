È convocato per oggi il consiglio generale della Comunità Montana Gelbison e Cervati. All’ordine del giorno l’elezione del presidente dell’Ente con sede a Vallo della Lucania e della giunta esecutiva. Vi prenderanno parte i rappresentanti degli otto comuni che ne fanno parte ovvero Vallo della Lucania (Antonio Sansone), Cannalonga (Carmine Laurito), Castelnuovo Cilento (Gianluca D’Aiuto), Perito (Pietro Apolito), Orria (Giovanni Mario Maio), Ceraso (Francesco De Dura), Moio della Civitella (Giovanni Molinaro), Novi Velia (Giovanni Guzzo) e Gioi (Antonio Palladino).

La prima convocazione è prevista per le 17; la seconda alle 19.

Carmine Laurito verso la conferma

Carmine Laurito guida ininterrottamente l’Ente Montano dal 2014. Nel 2021, alle ultime elezioni, venne confermato all’unanimità.

Insieme a lui entrarono a far parte del consiglio della Comunità Montana per Perito Pietro Apolito (vicepresidente), per Ceraso Francesco De Luca, per Orria Antonio Inverso, per Moio della Civitella Giovanni Molinaro, per Vallo della Lucania Nicola Botti; a rappresentare Cannalonga lo stesso sindaco Laurito.

Cariche, quelle del consiglio, che negli anni e i rinnovi delle amministrazioni comunali si sono modificate.

L’assemblea di domani non dovrebbe portare novità. Carmine Laurito, infatti, dovrebbe essere confermato per un nuovo mandato.