Oggetto sospetto in mare ad Agropoli: scatta il divieto di balneazione a San Marco

Scatta il divieto di balneazione e di qualsiasi attività acquatica nello specchio di mare antistante la località San Marco, nel comune di Agropoli, in un tratto di circa 10 metri. L’Ufficio Circondariale Marittimo ha emesso un’ordinanza d’urgenza a tutela della pubblica incolumità a seguito dell’individuazione di un potenziale pericolo sul fondale, a brevissima distanza dalla spiaggia.

Oggetto metallico a pochi metri dalla riva: la segnalazione

L’intervento della Guardia Costiera è scaturito a seguito di una segnalazione telefonica giunta agli uffici del circondario marittimo il 20 agosto. La nota segnalava la presenza di un elemento metallico non identificato, parzialmente conficcato nella sabbia del fondale marino.

L’oggetto si trova in un punto particolarmente vicino alla battigia, a circa 5 metri di distanza dalla riva e a una profondità ridotta, stimata in un metro e mezzo. Per evitare possibili collisioni o contatti accidentali da parte dei bagnanti, l’area esatta è stata immediatamente delimitata e segnalata tramite l’ausilio di due boe galleggianti di colore bianco e rosso.

I dettagli del provvedimento della Guardia Costiera

L’ordinanza di interdizione è stata firmata dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, il Tenente di Vascello Vincenzo Chetta. Il provvedimento impone lo stop immediato non solo alla balneazione, ma a qualsiasi altra attività di superficie e subacquea per un raggio di 10 metri dal punto di stazionamento del manufatto.

La misura rimarrà in vigore fino alla completa rimozione dell’oggetto o alla verifica della sua effettiva innocuità, coprendo l’intero arco temporale in cui permarranno le condizioni di potenziale rischio per la sicurezza della navigazione e l’incolumità delle persone.

Sanzioni e riferimenti normativi per i trasgressori

L’autorità marittima ha richiamato l’attenzione sul rispetto rigoroso dei divieti stabiliti per scongiurare qualsiasi tipo di incidente. Per chiunque violi le disposizioni contenute nel provvedimento sono previste sanzioni severe.

I contravventori saranno infatti puniti «a norma degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e ai sensi dell’articolo 53 Decreto Legislativo 171/2005, sempre che il fatto non costituisca diverso o più grave reato o illecito amministrativo». Le forze dell’ordine vigileranno sul tratto interessato per far rispettare l’interdizione fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.