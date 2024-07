Nuovo tratto di lungomare a Capaccio Paestum, via libera dalla Conferenza di Servizi

Si è chiusa la Conferenza dei servizi decisoria per l’acquisizione dei pareri e del nulla osta necessari all’approvazione del progetto per la riqualificazione ambientale del tratto Torre-Linora. La conferenza si è chiusa con esito favorevole con la determinazione motivata di conclusione positiva da parte del responsabile di Area Lavori Pubblici. Parere favorevole, con prescrizioni, arriva anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino.

Un nuovo tratto di litorale a Capaccio Paestum

La realizzazione di un nuovo tratto di lungomare, del valore di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di rigenerazione della fascia costiera in corso di realizzazione. La riqualificazione del litorale è già stata concretizzata con la realizzazione ex novo di tratti di lungomare, per circa tre chilometri, in località Laura, a partire dal Molo Sirena fino al Lido Clorinda. Oggetto della Conferenza di servizi, invece, è stato il tratto di litorale nelle località Torre di Mare e Linora, a partire dal Lido delle Sirene e fino all’inizio della strada Linora. Il progetto prevede la riqualificazione di altri due chilometri di costa. Si tratta della prosecuzione dell’opera pubblica già realizzata, per un totale di circa cinque chilometri di lungomare.

«Con la chiusura con esito favorevole della Conferenza di servizi per la realizzazione del nuovo tratto di lungomare nelle località Torre-Linora – dichiara il sindaco Franco Alfieri – fa un ulteriore, importantissimo passo avanti il nostro progetto di riqualificazione della fascia costiera di Capaccio Paestum. Altri due chilometri di lungomare si aggiungeranno ai tre già completamente realizzati, portando così a cinque chilometri un’opera pubblica che ha cambiato e sta continuando a cambiare la storia della nostra città».