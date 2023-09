Questa mattina nuovo sbarco di migranti al porto di Salerno dove sono giunte 184 persone. Di queste 40 sono minori, 5 dei quali non accompagnati. Non è ancora chiaro in quale tratto del Mediterraneo siano stati tratti in salvo. Viaggiavano a bordo di una nave cargo che li ha recuperati in mare. A coordinare le attività Questura e Prefettura.