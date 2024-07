Nuovo giorno, nuovo colpo per il Santa Maria: Luca Cuomo è giallorosso

Luca Cuomo vestirà la maglia della Polisportiva Santa Maria Cilento. Il difensore, classe 1997, arriva dal Castel San Giorgio, dove ha disputato un’ottima stagione. Dopo aver iniziato nelle giovanili di Savoia, Sorrento e Salernitana, ha giocato con Ercolanese, Turris, Palmese, Costa d’Amalfi e Solofra. Piede mancino, forte fisicamente, andrà a rinforzare la linea difensiva a disposizione di mister Quintiero.

Le prime parole del calciatore Luca Cuomo

“Ringrazio la società per questa opportunità e sono pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Ho sempre lavorato duramente per migliorarmi e non vedo l’ora di mettermi a disposizione di mister Quintiero e dei miei nuovi compagni di squadra. Sono determinato a contribuire alla solidità difensiva della squadra e a dare il mio supporto in ogni partita” le prime parole di Cuomo.