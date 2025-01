Nuovo convoglio eccezionale in transito a Salerno, modifiche alla viabilità in città

Salerno si prepara ad accogliere il passaggio di un nuovo convoglio eccezionale composto da due mezzi, che attraverserà la città dal Porto in direzione del piazzale dello Stadio Arechi. A partite dalle 16 di oggi pomeriggio, per consentire il transito in sicurezza e senza ostacoli, saranno adottati specifici provvedimenti di viabilità.

Le modifiche alla circolazione

Il convoglio seguirà il seguente itinerario: Via Porto, Via L. Centola, Piazza Umberto I°, Lungomare Trieste, Lungomare Tafuri, Lungomare Marconi, Lungomare Colombo, Via Leucosia (corsia lato monte), Via Generale Clark, Viale Giacumbi, Piazzale Volpe e Piazzale Bottiglieri.

Durante il transito, sarà vietata la sosta e la fermata su entrambi i lati delle strade indicate, con rimozione forzata dei veicoli parcheggiati, fino al completamento del passaggio del convoglio, che si prevede avvenga entro le ore 6.00 del mattino successivo.

Il convoglio partirà alle 22.00 di giovedì 16 gennaio, con una chiusura dinamica e temporanea delle strade interessate e delle vie ad esse collegate, a seconda dell’avanzamento del mezzo. Il percorso proseguirà quindi in direzione dell’autostrada A2, dove nuovi provvedimenti riguarderanno le strade circostanti.

In particolare, a partire dalle 16.00 di venerdì 17 gennaio, fino al passaggio del convoglio, che avverrà entro le ore 6.00 del mattino successivo, saranno vietate la sosta e la fermata su ambo i lati delle seguenti strade: Via Wenner (dall’intersezione con Via Amato fino all’incrocio con Via delle Calabrie, ex SS. 18), Via delle Calabrie (ex SS.18 dal bivio con Via Wenner fino a Pontecagnano) e Via Fuorni.

Dalle 22.00 di venerdì 17 gennaio, il convoglio eccezionale percorrerà il seguente itinerario: Uscita Parcheggio Stadio Arechi, Piazzale Bottiglieri, Viale G. Pastore, Via T. Prudenza, Via R. Wenner, Via Fuorni, Via delle Calabrie (ex SS. 18), fino a raggiungere l’innesto con l’autostrada A2. Anche in questo caso, le strade interessate saranno oggetto di chiusura dinamica e temporanea, con l’interdizione del traffico a seconda dell’avanzamento del convoglio.