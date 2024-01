Nuovi medici in arrivo nelle cardiologie di Polla, Oliveto Citra e Vallo della Lucania

Nuovi cardiologi in arrivo negli ospedali di Polla, Oliveto Citra e Vallo della Lucania. A darne notizia è la Fp Cgil di Salerno, che nei giorni scorsi aveva sollecitato l’Azienda Sanitaria Locale a scorrere la graduatoria con proposte di servizio per i nosocomi attivi nella zona a Sud della Provincia di Salerno.

L’intervento dell’Asl Salerno

La risposta dell’ASL è stata positiva, e i posti vacanti nei reparti di Cardiologia delle tre strutture ospedaliere sono stati assegnati a medici cardiologi.

Il sindacato Fp Cgil ha accolto con favore la notizia, ma ha anche espresso alcune riserve. “Di seguito, verificheremo se i cardiologi prenderanno servizio effettivamente entro il termine dato – affermano il Segretario generale Fp Cgil Antonio Capezzuto e il Coordinatore medici e dirigenza sanitaria Massimiliano Voza – Inoltre verificheremo che si riprenderà a scorrere la graduatoria per assicurare che ogni reparto di Cardiologia, a maggior ragione quelli più periferici, abbia la dotazione minima prevista di cardiologi, che non può essere a nostro avviso inferiore a 7 unità per rispettare il dettato contrattuale”.

Le criticità sul territorio

La carenza di medici cardiologi negli ospedali periferici è un problema che da tempo affligge il Cilento e l’intera provincia di Salerno. Una criticità che incide negativamente sulla filiera dell’emergenza-urgenza, già al collasso, e sulle prestazioni messe in campo a favore dei pazienti.