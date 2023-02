Nuovi indirizzi di studio al Vico – De Vivo: c’è il “si” di Castellabate

Il Comune di Castellabate ha espresso parere favorevole all’ipotesi di attivazione di nuovi indirizzi di studio presso il Vico – De Vivo. Questa mattina c’è stato un confronto per discutere proprio di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’anno scolastico 2023-2024.

Le novità per il Vico – De Vivo

Nello specifico per l’IIS “Vico De Vivo”, in concomitanza alle delibere per l’attivazione del corso serale di II Livello, si è dato parere favorevole ai seguenti indirizzi:

indirizzo trasporti e logistica, Articolazione “Conduzione del mezzo” – Opzione “Conduzione del mezzo navale” afferente all’istituto tecnico settore tecnologico;

indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili, afferente Istituto Professionale – Settore Industria e Artigianato.

Le dichiarazioni

“La nostra amministrazione ha sempre ritenuto fondamentali l’istruzione e la formazione, presupposti indiscussi per poter puntare e promuovere lo sviluppo e il progresso socio-economico e culturale dell’intero paese. Abbiamo approvato questa richiesta sicuri che questi corsi gioveranno ai tanti interessati, soprattutto a quelli che intendono ultimare gli studi lasciati incompiuti”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.

“Una delle nostre priorità è l’istruzione e la formazione. La partecipazione a questo incontro è stata molto significativa nella misura in cui avvieremo al più presto questi corsi serali per chi non ha ancora ultimato gli studi”, dichiara l’assessore Marianna Carbutti.